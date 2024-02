Partnerský Nintendo Direct měl přece jen pár překvapení v rukávu

Xbox nedávno prozradil, že se čtyři hry z jeho portfolia podívají na konkurenční platformy. Nintendo Direct odhalil dvě z nich – majitelé Switche si už ve čtvrtek budou moci užít nenápadný adventurní klenot Pentiment (číst recenzi) a od 16. dubna také survival záležitost Grounded.

V březnu vychází slibná taktická hra hrdiny Unicorn Overlord, nicméně už během dneška si budeme moci vyzkoušet demo. Když už máte otevřený eShop, stáhnout můžete i klasicky vyhlížející run & gun akci Contra: Operation Galuga, jejíž datum vydání bylo stanoveno taktéž na březen.

Pentiment Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition

Co se portů / remasterů týče, během letoška na Switch zavítá skvělá 3D hopsačka Disney Epic Mickey z éry Wii s podtitulem Rebrushed. Trochu nečekaný je remaster vynikajícího spin-offu Monster Hunter Stories (číst recenzi), který původně vyšel na handheld 3DS. Na nové verzi je původ trochu znát, nicméně HD grafika pomáhá a potěší i dabing. A pokud vás láká Kingdom Come: Deliverance, na Switch vyjde 15. března v kompletní Royal edici a českým dabingem.

V březnu Aspyr ještě naportuje první dva Star Wars: Battlefronty (pro pořádek z let 2004 a 2005) s podporou online hry až pro 64 hráčů. Sada nazvaná Star Wars: Battlefront Classic Collection zahrnuje novou mapu Jabba’s Palace a hratelnou postavu (Kit Fisto). Na červen se chystá vylepšená a rozšířená verze Shin Megami Tensei V s podtitulem Vengeance.

Star Wars: Battlefront Classic Collection Hry od Rare v Nintendo Switch Online

Fanoušci série Super Monkey Ball mohou v červnu očekávat díl Banana Rumble. Sega slibuje rovnou dvě stovky úrovní a také závodní režim až pro 16 hráčů.

Rozšíření se dočkala také služba Nintendo Switch Online, a to rovnou o pětici titulů od Rare. Do základního předplatného zamířily kousky Killer Instinct (SNES), Battletoads in Battlemaniacs (SNES), R.C. Pro-Am (NES) a Snake Rattle ‚n‘ Roll (NES), do rozšířeného pak Blast Corps (N64).

Celý pořad Nintendo Direct – prezentace partnerů: