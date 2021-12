RECENZE: V Big Brain Academy soupeří váš mozek s mozky ostatních

Pokud je konzole od Nintenda vaším parťákem už hezkou řádku let, určitě si vzpomenete na éru, během níž vycházely hry různých kvalit, jejichž cílem bylo udržet náš mozek v kondici. Ostatně i na Switch už máme aplikaci Dr. Kawashima’s Brain Training (číst recenzi na Bonuswebu), jež se zaštiťuje neurovědcem Ryutou Kawashimou, který tvrdí, že pravidelné procvičování mozku pomocí hříček pomůže udržet váš mozek fit.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain na to jde trochu jinak. Ačkoli i zde absolvujeme jednoduché hříčky rozdělené do několika kategorií (identifikace, paměť, analýza, počítání, vizualizace), a to ve výrazně lepší produkční kvalitě, novinka nás nepoučuje, že pro fungování mozku je důležitý spánek, ani neslibuje, že procvičováním snížíme svoji šanci dostat alzheimera. Místo toho víc sází na gamifikaci a porovnávání vašich schopností s ostatními lidmi. Když k tomu připočtu milou prezentaci, výsledek je zkrátka atraktivnější.

Každá zmíněná kategorie obsahuje čtyři hry, dohromady se tak dostáváme na dvacet kousků. Když u všech získáte zlatou medaili, zpřístupní se ještě jejich obtížnější verze. O jednotlivých hrách se podrobněji rozepíšu později, nicméně platí, že jsou dobře zpracované. Tvůrci velmi dobře podchytili obtížnost, která postupně a hlavně smysluplně narůstá. Kdykoli si můžete udělat test, který vám spočítá skóre a graficky ukáže, jak se vám v jednotlivých kategoriích daří.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Esem v rukávu je pak souboj mozků zmíněný přímo v názvu hry. Hrát můžete přes internet (jen se stáhnou data, není to v reálu) i lokálně a jde o to, že se snažíte řešit danou hříčku rychleji než váš soupeř. Cílem je dopravit se do cíle jako první.

Pokud hrajete přes internet, vidíte svého soupeře, a to nejen, jak má nazdobeného avatara, ale i jeho hlášku. Lokálně můžete hrát až ve čtyřech. Skvělá je rychlá možnost zahrát si ve dvou na jednom Switchi, kdy se obrazovka rozpůlí a každý hraje z jedné strany. Ideální je mít na Switchi i profily ostatních členů rodiny, abyste se mohli porovnávat, ale lze využít i guest účty a hraní přes internet je taktéž zábavné.

Za hraní a vyhrávání získáváte mince a dárky. Gamifikace spočívá v tom, že si postupně zpřístupňujete různé kosmetické doplňky pro svého avatara a také hlášky. To vše plus váš věk uvidíte na soubojové kartě, kdy vy jste na jedné straně a váš soupeř na druhé. Někdy je opravdu vtipné, co uvidíte, a hlavně to funguje jako další motivace, proč hrát dál.

Určitě by se mi líbilo, kdyby každá kategorie obsahovala aspoň ještě jednu hru k dobru, ovšem vzhledem k tomu, že se Big Brain Academy: Brain vs. Brain neprodává za plnou cenu, není co řešit. Asi netřeba zdůrazňovat, že je dobré mít po ruce členy rodiny či kámoše, byť je do jisté míry dobře vynahrazuje hraní s lidmi přes internet. A jako vždy doporučuji před případnou koupí vyzkoušet demo.

Kategorie her

Identifikace

Whack Match: Snažíte se prásknout kladivem přes hlavu krtka se správným obrázkem. Záludné je to později v tom, že obrázků je víc a ne všechny jsou naráz na ploše.

Species Spotlight: Svítíte si ve tmě baterkou a snažíte se určit, který druh zvířete je v místnosti nejčastěji zastoupen.

Frame Filler: Doplňujete chybějící kus obrázku.

Fast Focus: Na ploše se postupně odkrývá obrázek a vy musíte identifikovat, co na něm je.

Paměť

Flash Memory: Na displeji se krátce objeví čísla nebo symbol a vy je musíte ve správném pořadí zaspat.

Memo-Random: Na ploše jsou kartičky s obrázky. Některé, nebo všechny se posléze obrátí a vy musíte určit, které to jsou.

Reverse Retention: Na displeji se zobrazí čísla či obrázky a vy musíte určit které, tentokrát ovšem od toho posledního.

Covered Cages: Na ploše jsou klece, v některých jsou ptáci. Klece se posléze zakryjí a zamíchají a vy musíte určit, ve kterých jsou ptáci.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Analýza

Cubegame: Cílem je spočítat počet kostek na ploše.

Heavyweight: Na obrázku jsou různé předměty na váhách a vy musíte určit, který je nejtěžší.

Match Blast: Rozbíjíte bloky tak, abyste získali stejný tvar jako u předlohy. Funguje zde gravitace, později je třeba počítat s tím, že se bloky musí posunout.

Speed Sorting: Podle zadání určujete, co je na obrázku nejrychlejší, největší a podobně.

Počítání

Add Agency: Volíte dvě karty, abyste získali stejný počet předmětů jako u předlohy.

Mallet Math: Rozbíjíte bloky s čísly tak, aby zůstaly jen ty, které po sečtení dají požadovanou sumu.

Tick-Tock Turn: Přetáčíte podle zadání hodiny. Na začátku musíte nastavit třeba třetí hodinu, později vás hra vyzve, abyste hodiny přetočili o 255 minut zpět a podobně.

Balloon Burst: Praskáte balónky s čísly od nejmenších po největší. Klasické chytáky jsou různé velikosti balónků a záporná čísla.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Vizualizace

Get In Shape: Z různých dílků skládáte požadovaný obrázek. Opět platí, dávejte si dobrý pozor, ať se nenachytáte.

Shadow Shift: Vidíte různí stíny a vy se snažíte určit, kterým předmětům patří. Aby to nebylo tak snadné, stíny se různě překrývají.

Train Turn: Moje oblíbená hra. Určujete, které chybějící koleje umístíte na trať, aby vlak dojel do cíle. Snadné? Počkejte, až se začne plocha otáčet.

True View: Další pecka. Snažíte se podle šipky určit, jak by obrázek vypadal, kdybyste se na něj dívali z daného pohledu. Ke statickým obrázkům se později přidá i pohyb.