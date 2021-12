Co budete hrát o víkendu?

Ondřej Zach : Nějakou pěknou akci na Marvel’s Guardians of the Galaxy jsem stále nezaznamenal, takže se budu dál věnovat již dohraným hrám. Jisté je, že si dám pár zápasů v nebezpečně chytlavém multiplayeru Halo Infinite, kvůli achievementům jsem ovšem rozehrál znovu i kampaň. Snažím se víc vnímat prostředí i příběh než při recenzním maratonu, úplně jsem vypnul HUD a zatím paráda.

Dále poměřím svůj mozek s mozky ostatních hráčů v Big Brain Academy a odehraju pár zápasů v Hearthstone, jehož nová expanze mi přijde prozatím opět slabá. A když přece jenom zbude víc času, tak se vypravím do podzemí v Pokémon Brilliant Diamond a budu dál vyzobávat poslední zbytky z Lost Judgmentu.

Honza Srp : O víkendu nic, chystám se na tolik potřebný digitální detox, takže maximálně tak dočtu Kingovu Misery. Navzdory jejímu stáří mi přijde dost aktuální, protože upozorňuje na mnohdy toxické vztahy mezi fanoušky a tvůrci, které se mohou snadno z bezmezného obdivu zvrhnout v nenávist. To je totiž něco, co v herním prostředí vídáme bohužel až příliš často. Po návratu mě čeká Vertigo, pravděpodobně naše poslední recenze letošního roku.

Ondřej Martinů : Momentálně jsem zcela ponořený do Assassin’s Creed Syndicate. Jakožto veliký fanda série jsem kdysi Syndicate vynechal, z nějakého důvodu mě ta hra prostě napoprvé nezaujala. Teď mám ovšem na něco takového pravou náladu a musím uznat, že mě vlastně moc baví. A vzhledem k tomu, že je to v podstatě poslední městský díl před razantní změnou v open world RPG, tak si toto asasínovské „retro“ ve stále dost moderní grafice užívám.

Vedle toho mám rozehraný ještě Deathloop a s ním je to takové zvláštní. Hru mám už celkem v malíku, příběhově a graficky je zajímavá, jen mi pořád nějak nejde přes nos to opakování stejných levelů dokola. Momentálně jsem se v podstatě zasekl ve vymýšlení strategie na finální část a vlastně mi trochu chybí motivace se tam dostat. Třeba tomu ale o víkendu ještě chvíli dám. Jsem rád, že jsem i tak podpořil Arkane v další tvorbě, ale mám takový pocit, že by se příště zase měli držet něčeho lineárnějšího.

Michal Jonáš : Já se už asi týden vracím do prvního Assassin’s Creed v PC verzi. Je to již 13 let, co tato obří hra vyšla, a já jsem vybalil DVD z původní české edice, která má velkou výhodu oproti současné digitální třeba ze Steamu. Má totiž skvělý český dabing (Altaira úžasně mluví Martin Stránský). Což je tuze praktická věc v tom světle, že Assassin’s Creed 1 nemá žádné titulky. Sice se dá dabing do digitálek také neofiko sehnat a vložit, ale já to mám mnohem jednodušší. Hra patří do doby, kdy se nespustí bez média v mechanice (tedy bez pirátského patche či cracku, přirozeně), takže mi DVD pod stolem při šplhání pěkně šumí.

Zatím mám po dvou vraždách z celkových devíti a hrozně si to všechno užívám. Jednička prakticky vůbec nezestárla. I na dnešní dobu vypadá naprosto skvěle, bez jakýchkoli vad běží i na vysokých rozlišeních a současných Windows, rozumí si i s bezdrátovými ovladači. Je to samozřejmě těžká „fajfkovaná”, kdy je herní svět zaplevelen stovkami vlajek, rozhleden, templářů a stále stejných úkolů, ale prozatím mi to tolik nevadí. Když si k tomu čtu v několika encyklopediích celé řady Assassin’s Creed, tak se do jejího světa vždy ponořím, jako už do ničeho dlouho ne.

Petr Kárník : U mě to je jednoduché. Vyšla mi nová expanze do Hearthstone, tak budu testovat nějaké nové balíčky a do toho nekonečný grind v Diablo 2 Resurrected.

Eman Svoboda : Moje plány na víkend jsou jasné. Společně s Master Chiefem se vydám na Zeta Halo, kde svedu boj s Banished. Pokud přemůžu svůj strach z covidu, vyrazím do kina na brakově vypadající film Resident Evil: Raccoon City.

Honza Strachota : Vzhledem k tomu, že jsem konečně také chytil covid, tak ještě není jisté, zda budu hrát vůbec. Sice mám mírný průběh, ale civění do displejů mě rychle unavuje. Pokud se o víkendu můj stav zlepší, tak budu hrát buď Eternal Cylinder, půvabné a bizarní survival dobrodružství s příchutí Spore nebo Moss, VR plošinovku s roztomilou myškou a okouzlující grafikou.

Martin Kaller : Hraju teď pořád to samé, deskovku Pán prstenů.

