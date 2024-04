Rusové jim okupují solný důl, tak ho Ukrajinci postavili alespoň v Minecraftu

Už více než rok se obyvatelé východoukrajinského Soledar mohou radovat z „bezpečí a prosperity“, kterou jim přinesli ruští vojáci. Moc jich ovšem nezbylo, z jeho přibližně jedenácti tisíc obyvatel jich v troskách města živoří už jen několik málo stovek.

Soledar byl největším solným dolem v Evropě, poté, co se jím prohnala válka, zůstává mimo provoz.

Během těžkých bojů byl vážně poničen i tamní solný důl, který je se svými více než 200 kilometry podzemních štol největším v Evropě a před válkou zajišťoval 95 % veškeré ukrajinské spotřeby soli. Po pádu 16 kilometrů vzdáleného Bachmutu to bohužel vypadá, že se toto historicky významné místo pod Ukrajinskou správu ještě nějakou dobu nevrátí.

Aby se na jeho význam nezapomnělo ani v těchto těžkých časech, nechala ukrajinská vláda prostřednictvím své oficiální fundraisingové platformy United 24 vytvořit alespoň digitální verzi Soledaru ve světě populární počítačové hry Minecraft.

Porovnání záběrů ze hry se skutečností

Kromě zvýšení povědomí o samotném městě mezi širokou veřejností je pak hlavním cílem projektu Minesalt výběr prostředků na opravu školy v Dněpropetrovské oblasti, kterou zničila ruská raketa.

Pod Soledarem je více než 200 kilometrů šachet. Některé jsou tak široké, že by jimi projelo několik tanků vedle sebe.

O stavbu se postarala skupina zkušených virtuálních stavitelů, kteří vystupují pod jménem Endorah. Ti sice nemohli použít žádnou oficiální dokumentaci a plány, ovšem na základě mnoha fotografií a spoluprací s bývalými zaměstnanci dolu se jim podařilo vytvořit mapu s maximální možnou přesností. Kromě podzemních šachet obsahuje i nadzemní část, včetně ikonické důlní věže. Všichni hráči Minecraftu si mapu mohou vyzkoušet zdarma na tomto odkazu, ostatní se alespoň mohou podívat do naší galerie na porovnání herního světa s realitou.

Hráči mají v kostkovaném Soledaru za úkol posbírat 140 poschovávaných solných krystalů v co nejrychlejším čase, první tři nejrychlejší pak dostanou Xbox a balíček soli podepsaný přímo ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Ten přitom není jedinou známou osobností, která se na projektu podílí. Dalšími ambasadory, jejichž hlas vás bude při hraní doprovázet, jsou například britský miliardář a zakladatel zábavního kolosu Virgin Richard Branson, laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství Paul Nurse nebo astronaut Scott Kelly.

Virtuální Soeldar je sice působivý a vytvořený pro bohulibé účely, v minulosti už jsme však viděli i rozsáhlejší projekty. Z těch nejzajímavějších jmenujme například Tolkienovu Středozem (viz náš článek), kouzelnou říši z Harryho Pottera (viz náš článek) nebo město velikosti Los Angeles (viz náš článek).