Šest let stavěl v Minecraftu svět Harryho Pottera, výsledek vypadá úžasně

Tohle se jen tak neomrzí. Virtuální stavebnice Minecraft ani po jedenácti letech od svého vydání nepřestává lákat nové hráče, kteří se pak předhánějí, kdo v ní vytvoří působivější stavbu.

Bradavická škola z Harryho Pottera vyrobená v Minecraftu

V minulosti už jsme vám psali o lidech, kteří tráví tisíce hodin snahou o vytvoření co nejvěrnější digitální repliky Tolkienovy Středozemě (viz náš článek), nejdůležitějších planet z Hvězdných válek (viz náš článek) nebo třeba megalomanskou kopií Los Angeles (viz náš článek).

Většinově jde ovšem o projekty, na kterých spolupracuje veliká komunita, člověk, vystupující na internetu pod přezdívkou ducky_67, se ovšem o stavbu kostičkových Bradavic z Harryho Pottera stará sám. Po šesti letech „práce“ se na sociální síti Reddit pochlubil svými výsledky a dostalo se mu masivní podpory od fanoušků.

Kolik přesně hodin strávil výrobou slavné školy čar a kouzel, nejspíše netuší ani on sám, nechal se ovšem slyšet, že jen studium originálu a dostupných grafických podkladů mu zabralo stovky hodin. A to stále ještě nemá hotovo. Zatím nejtěžší částí prý byla stavba hřiště na famfrpál, v ryze pravoúhlém Minecraftu je totiž vytvoření oválného tvaru veliký problém.

Než své dílo zpřístupní veřejnosti, čeká ho prý ještě spousta práce, konkrétně zmiňuje například nahrazení všech pochodní svícemi, které do hry přibyly v jednom z posledních patchů. Právě neustále vylepšování hry mu přitom prý práci spíše komplikuje, než aby po každé záplatě znovu stahoval všechny modifikace, pracuje se starší verzí a překlopení do aktuální verze plánuje, teprve až bude mít hotovo.

Jelikož pod podobnými články vždy někdo napíše onu slavnou větu z Pelíšků, usnadníme vám práci a dáme sem rovnou originál: