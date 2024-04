Vymyslel Minecraft a pohádkově na něm zbohatl. Teď vyrábí novou hru

Příběh švédského vývojáře Markuse Perssona neboli Notche patří k těm zajímavějším. Schopný programátor se shodou šťastných náhod dostal k pohádkovému jmění díky tomu, že stojí za veleúspěšnou herní značkou Minecraft, kterou od něj koupila společnost Microsoft. Vývojář si nějakou dobu užíval luxusu, ale spokojenost se mu vyhýbala. Nakonec se vrátil zpátky ke hrám a nyní zakládá nové studio.

Persson oznámil na síti X, že jeho herní studio se jmenuje Bitshift Entertainment a hned k tomu i přidal několik obrázků z jeho první chystané hry. Zatím ji pracovně označuje jako Levers and Chests a ačkoliv je titul zatím v hodně rané fázi vývoje, rukopis autora Minecraftu s hranatou grafikou je celkem jasně patrný. A povšimněte si na obrázcích třeba povědomého fontu písmen.

Autor Minecraftu k několika obrázkům na síti přidal i pár podrobností. Levers and Chests má být ze žánru roguelike, nahlížet se na hru bude z očí hrdiny a půjde o klasický „dungeon crawler“, tedy hra na hrdiny v podzemních jeskyních, kobkách a doupatech nepřátel. Podle něj by to mělo být něco jako „Borderlands s dvacetistěnnou kostkou“, říká.

Někteří fanoušci tohoto známého vývojáře si už stihli povšimnout, že jeho aktuální vize o nové hře připomíná tu, kterou chtěl vyrobit už kdysi, ještě před vznikem Minecraftu. Tehdy totiž naznačil, že chystá titul nazvaný jako Legend of the Chambered. Ačkoliv tato hra nikdy nevyšla v plné verzi, Persson alespoň při vývoji Minecraftu využil poměrně velkou část hotových textur.

Persson na Levers and Chests aktuálně pracuje sám, ale společně se založením studia Bitshift Entertainment začal poptávat i další vývojáře v Los Angeles, kteří by mu pomohli. Obrázky ze hry na svém profilu na síti X zveřejňuje v posledním měsíci celkem pravidelně, ale zatím hra stále působí spíše jako prototyp a je vidět, že má ještě kus cesty před sebou.

Nutno také zmínit, že Persson už v roce 2015, v době kdy již zbohatl na Minecraftu, založil s kolegou Jakobem Porsérem studio Rubberbrain. Společnost však za celou dobu své existence neoznámila, ani nedodala na trh žádnou hru. Tak snad to vyjde tentokrát.