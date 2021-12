Budoucnost patří streamování. Twitchi narostla sledovanost o polovinu

Stejně jako na konci sedmdesátých let minulého století zpívali The Buggles, že video zabilo hvězdy rádia, mohli by si dnes teenageři prozpěvovat, že internet zabijí ty televizní.

Streamování na Twitchi může mít mnoho podob. Někdo milionkrát opakuje slovo Mario...

Tradičním stanicím ujíždí vlak, když nedokážou oslovit mladou generaci, která dnes běžně nosí v kapse instantní přístup k veškeré digitální zábavě světa.

Vedle Tik Toku, Instagramu a podobných se pak pro někoho možná překvapivě mimořádně daří i streamování videoher. Navzdory tomu, že si dnes může každý zahrát snadno sám, vzbuzuje sledování toho, jak hraje někdo jiný, obrovský zájem a v tomto oboru se točí miliardy dolarů.

Víc než na zakázku vyrobené umělé televizních modly diváky táhne sdílení zážitků s komunitou. Streameři sice vydělávají miliony (viz náš článek), přesto se snaží působit kamarádským dojmem a čile s fanoušky komunikují.

...jiní olizují mirkofony...

Z lidí jako Ninja, Tfue, Amouranth, Shroud a mnohých dalších jsou superhvězdy s globálním dosahem a jejich gigantické příjmy jim může spousta lidí z „klasického“ showbyznysu jen závidět. Podle analytické společnosti Rainmaker.gg přitom bude jejich obliba v následujících letech ještě růst, a to závratnou rychlostí.

Z jimi zveřejněných dat (via web GamesIndustry.biz) totiž vyplývá, že nejpopulárnější streamovací platforma Twitch, patřící pod internetový gigant Amazon, zaznamenala meziroční skok ve sledovanosti o neuvěřitelných 45 procent, přepočteno na čistý čas je to 24 miliard hodin videa.

…a jiní opravdu hrají hry.

Kromě Twitche se přitom v této oblasti snaží prosadit i Youtube a Facebook, jejichž platformy rovněž rostou a nějakou tu miliardu hodin k celkovému počtu sledovaných hodin ještě přidají.

Samozřejmě nutné je upozornit, že veškerý obsah těchto kanálů nepatří jen hraní videoher. V posledním roce se tam například mimořádně dařilo sledování spících lidí, olizování mikrofonů nebo živými přenosy ze zvířecích pelíšků. A pak samozřejmě ještě nahotinkám, ale to asi hlásit nemusíme, s tím se na internetu už tak nějak automaticky počítá.