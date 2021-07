Streamerky objevily další způsob jak přilákat diváky. Olizují mikrofony

Vždy, když už si myslíme, že nás na internetu nic nemůže překvapit, tak jsme rychle vyvedeni z omylu. Není to tak dávno, co jsme vás informovali o skulince v jinak poměrně prudérních pravidlech interentové platformy Twitch, díky níž mohou (převážně) krásné mladé ženy vysílat jen v sexy bikinách. Když si totiž před webovou kameru přinesou nafukovací brouzdadlo pro batolata, mohou se tvářit, jakože vysílají od bazénu (viz náš článek), kde je nošení plavek Twitchem povoleno.

Jenže ani to už po pár týdnech nestačí k přilákání dostatečného zájmu. V online prostoru panuje tvrdá konkurence a je potřeba neustále přinášet nový druh obsahu, jinak diváci rychle odejdou jinam. A tak teď přichází móda olizování mikrofonů.

Streamerky na Twitchi zkoušejí, kam až mohou zajít, než poruší pravidla. Zjevně hodně daleko.

Jde vlastně jen o variaci na už dlouho známá relaxační ASMR videa, o kterých už jsme v minulosti psali (odkaz). ASMR je zkratkou pro výraz Autonomous sensory meridian response, který se do češtiny překládá jako samostatná smyslově-meridiánová reakce, nebo zjednodušeně mozkový orgasmus. Jde o zvláštní typ videí, při kterých se divák, nebo lépe řečeno posluchač, za pomoci jemných zvuků a klidného hlasového přednesu vysílajícího, může uvolnit a odpočinout si. Pro fanoušky počítačových her šlo donedávna o ryze okrajovou záležitost, jen málokdo má totiž trpělivost koukat na videa, kde někdo projíždí závodní hrou na třicítku nebo se kochá pomalými procházkami světem Skyrimu.

I reklamy na erotické telefonní linky bývaly decentnější.

Některé streamerky ovšem ASMR pojaly po svém, nutno ovšem říct, že relaxační potenciál jejich tvorby je mizivý. Naopak, mnohé diváky dokážou pořádně nabudit.

Namísto uspávacího šeptání si mikrofony vkládají do úst, olizují je nebo pusinkují. V angličtině se pro podobný druh videí vžil termín „ear licking“, olizování uší, protože díky moderní záznamové a reprodukční technice lze s troškou představivosti dosáhnout pocitu, jako by vám někdo mlaskal přímo do ucha.

Faktem je, že ani tento druh obsahu není pro Twitch, který byl ještě nedávno vnímán jako ryze hráčská platforma, žádný problém, a tak podobných videí neustále přibývá. Ano, populární streamerky Amouranth a Indiefoxx sice již dostaly krátký ban, ale jelikož Twitch oficiálně nezveřejňuje důvody, proč tak dělá, můžeme jen těžko odhadnout, čím konkrétně překročily pravidla. Obě už jsou totiž dávno zpátky a na obsahu jejich videí se na první pohled nic zásadního nezměnilo.

Stejně jako na tom, že si po tělech malují vzkazy od fanoušků a za dostatečné množství „subů“ slibují, že se polijí vodou nebo se (mimo záběr) převléknou.

Tak trochu to připomíná devadesátkové reklamy na erotické linky s předčíslím 0609, jen má tento obsah díky internetu daleko větší dosah, a proto tedy cílové zákazníky vyjde o mnoho levněji. Pokrok?