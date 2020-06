Štvou vás afektovaní youtubeři? Vyzkoušejte šeptající ASMR streamy

Když se řekne herní streameři, většině lidí se vybaví mladíci na prahu dospělosti, kteří se teatrálně pitvoří, přehrávají, hláškují za každou cenu a mají slovník, který by zahanbil i zkušené dlaždiče. Vždyť i ti nejslavnější, jako je třeba PewDiePie nebo český FattyPillow, se proslavili tím, že se u her jen zábavně lekali a vztekali.

Bylo by však nefér házet všechny streamery do jednoho pytle, existuje i mnoho seriózních. Formátů, jakými lze diváky zaujmout, je mnoho. Jedním z těch nejoriginálnějších jsou tzv. ASMR videa.

ASMR je zkratkou pro výraz Autonomous sensory meridian response, který se do češtiny překládá jako samostatná smyslově-meridiánová reakce, nebo zjednodušeně mozkový orgasmus. Jde o zvláštní typ relaxačních videí, při kterých se má divák, nebo lépe řečeno posluchač, za pomocí jemných zvuků a klidného hlasového přednesu vysílajícího zcela uvolnit a zrelaxovat. Tedy přesný opak toho, o co jde ve většině počítačových her.

ASMR není vyloženě novinkou, za jeho vynálezce je považován americký malíř Bob Ross, jehož pořad Radost z malování (The Joy of Painting) dokázal svým meditativním zpracováním oslovit i mnohé diváky, které malování absolutně nezajímalo.

Na Youtube přišla móda ASMR videí zhruba před deseti lety, jedním z nejslavnějších videí je reklama od Ikey, v níž měkký ženský hlas 25 minut předčítá z katalogu nábytku zatímco u toho hladí matraci.

Youtuber theASMRnerd je dokonalým příkladem toho, čemu jsme ve škole říkali uspávač hadů.

Po zhlédnutí takového videa už vám produkce člověka, který pod přezdívkou theASMRnerd vysílá už sedm let, nebude připadat až tak divná. Začal u tzv. unboxing videí, ve kterých diváci mohou sledovat otevírání originálních balení nerdovských hraček. Zvuky trhání plastu či škrábání nehtů po celofánu dokázaly oslovit překvapivé množství lidí, což ho povzbudilo k dalšímu natáčení, a tak se pomalu dostal i ke streamování z populárních her.

Namísto zvuků střelby, křiku nepřátel nebo vrčení motorů, na které už jsme z her zvyklí, můžeme v jeho několikahodinových streamech slyšet klikání myši a klávesnice doprovázené tichým a klidným komentářem. Zní to, jako by vám streamer něžně šeptal přímo do ucha.

Nejvíce si oblíbil průchody světem Skyrimu. „Je krásný a fantastický, což z něj dělá perfektní materiál pro odpoutání se od reality. Má skvělý zvukový design s dokonalými ruchy přírody a evokativní hudbou. Také má bohatý příběh, což mi dává hodně obsahu pro mé vyprávění,“ sdělil theASMRnerd magazínu PCGamesN.

V neposlední řadě je Skyrim vhodný k moddování (viz náš starší článek), takže má možnost si hru přizpůsobit tak, aby byla pro meditativní výlety co nejpříjemnější.

Meditovat se dá i u multiplayerové střelnice Star Wars: Battlefront 2.

Jinak není žánr, kterému by se theASMRnerd vyhýbal. Na jeho kanále najdeme i takové perly, jako pomalý průjezd krajinou ve Forza 4, plížení se ve stínech Thiefa nebo nejnověji akční RPG Minecraft Dungeons.

ASMR streamy samozřejmě nejsou pro každého a jak už to tak na internetu bývá, najde se spousta takových, kteří se v komentářích jejich tvůrcům vysmívají, nebo je uráží. Zájem o ně je však až překvapivě velký. Některé z nich mají i statisícovou sledovanost, což je jen další důkaz toho, jak úžasně variabilní počítačové hry mohou být.