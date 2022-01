Světová válka o diváky pokračuje, do streamování přiteče nejvíc peněz v historii

Netflix, jenž se svými 214 miliony předplatitelů zůstává největší streamovací službou na světě, loni investoval do obsahu přibližně 17 miliard dolarů (374,5 miliardy korun). To je téměř o polovinu více než v roce 2020, kdy řadu natáčení výrazně omezil nástup pandemie, a také historicky nejvíc. Je však téměř jisté, že letošní rozpočet americké společnosti tuto částku překoná.

Naznačil to její výkonný ředitel Reed Hastings během představování finančních výsledků za loňské třetí čtvrtletí. Na dotaz, zda dokáže Netflix zdvojnásobit případně ztrojnásobit investice do filmů a seriálů, reagoval slovy „rozhodně přemýšlíte v příliš malém měřítku”. Portál investičně-poradenské společnosti Motley Fool vyčíslil potenciál Netflixu v tomto směru až na více než 50 miliard dolarů.

Druhou největší streamovací službu (podle počtu zákazníků) má zřejmě e-shopový gigant Amazon. Jeho šéf Jeff Bezos začátkem loňského roku prohlásil, že filmy a seriály na platformě Amazon Prime Video sleduje přes 175 milionů lidí. Přesná částka, kolik společnost loni investovala do obsahu ke streamování, zatím známá není, podle odhadů by to mělo být zhruba devět miliard dolarů.

Mluvčí služby Amazon Prime Video minulý týden uvedl, že v roce 2022 společnost tuto částku znásobí, jelikož „originální obsah se ukázal jako klíčový prvek růstu”. Letos by měl mít na platformě premiéru seriál ze světa Pána prstenů, jehož první série stála Amazon téměř půl miliardy dolarů. Půjde tak o vůbec nejdražší seriál v historii.

Největší konkurent Netflixu a Amazonu, společnost Disney, utratí letos za obsah 33 miliard dolarů. Ve srovnání s loňskem je to o osm miliard víc, značná část této sumy však místo filmů a seriálů zamíří na práva k vysílání sportovních přenosů. Klíčovým tahounem růstu je i pro Disneyho jeho streamovací platforma Disney+.

„Není cesty zpět. Jediná možnost, jak soupeřit s konkurencí, je utrácet víc a víc za prémiový obsah,” zhodnotil situaci na streamovacím trhu mediální analytik Michael Nathanson. Míra konkurence by měla v tomto roce rekordně stoupnout.

Poradenská společnost Deloitte odhaduje, že v roce 2022 lidé po celém světě zruší minimálně 150 milionů předplatných streamovacích služeb, přičemž na některých trzích může takto zaniknout téměř 30 procent zákaznických účtů. „Více předplatných ale přibude než zanikne a průměrný počet odběrů na osobu se zvýší,” odhadují analytici.

Tlak na získávání předplatitelů mimo USA

Zatímco pro diváka znamená válka streamovacích platforem větší výběr online filmů a seriálů, společnosti se musejí potýkat s rostoucími náklady na získání nových zákazníků. Trojice největších to má nejtěžší na svém domovském trhu v USA, kde streamuje filmy a seriály nejvyšší procento populace a také je zde k dispozici nejvíc služeb.

Aspoň jednu z nich si předplácí více než 80 procent Američanů, přičemž průměrný uživatel v USA si platí až čtyři streamovací služby najednou. Platformy se proto čím dál víc soustředí na nabírání klientů v ostatních zemích a této mezinárodní expanzi přizpůsobují i svůj originální obsah. Příkladem odklonu od americké produkce je korejský seriál Hra na oliheň nebo španělský Papírový dům, které se na Netflixu zařadily mezi divácky nejúspěšnější.

Z trojice největších streamovacích služeb má v rámci mezinárodní expanze nejvíc co dohánět platforma Disney+. Služba je nyní dostupná v 60 zemích a v příštím roce by mělo přibýt dalších 50. Jednou z nich by měla být i Česká republika.

Výkonný ředitel Disney Bob Chapek v srpnu uvedl, že spuštění služby v regionu východní Evropy (kam firma řadí i Česko) se odkládá z konce roku 2021 na léto 2022. Termín se však posouval už několikrát, takže letošní start zatím jistý není.

V Česku tak na poli streamovaného videa zatím vede Netflix, který zde má podle odhadů serveru Filmtoro 500 tisíc předplatitelů. Za ním následuje HBO Go s 200 tisíci a platforma Televize Nova Voyo, kterou si platí 150 tisíc lidí.