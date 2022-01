Nejdražší nemovitost v USA. Obří sídlo jde do prodeje za 6,4 miliardy korun

Realitní trh v USA může zaznamenat další prodejní rekord. Obří sídlo The One v městské čtvrti Los Angeles Bel Air bylo uvedeno do aukce za téměř 300 milionů dolarů (6,4 miliard korun). Dům nabízí výhled na oceán, hory, ale i na centrum města. Prodej nemovitosti proběhne prostřednictvím online aukce příští měsíc.