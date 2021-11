Jak si představují luxusní bydlení v LA: bazén velký jako malý pozemek

V dnešních nejistých dobách lidé opět investují do nemovitostí. Ta nejdražší v jižní Kalifornii patří podnikateli a spekulantovi Marcu Andreessenovi, který zaplatil 177 milionů dolarů za velký areál u oceánu v Malibu. Je to nejvíc, co se kdy zaplatilo za dům v Kalifornii.