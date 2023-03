Jak vypadá luxusní sídlo s největším vyhřívaným bazénem. Podívejte se

Vily v této čtvrti mají velikost od dvou až do pěti tisíc čtverečních metrů obytné plochy. V loňském roce si koupila britská zpěvačka Adéle od Sylvestra Stalloneho sídlo ve čtvrti Beverly Park za 58 milion dolarů. Nemovitost se jménem The One byla v aukci zase vydražena za 141 milionů atd.

Vila nabízí 4 274 m2 obytné plochy s dvanácti ložnicemi.

Díky tomu si jižní Kalifornie udržela reputaci jako jedno z nejdivočejších a nejdražších míst k bydlení na světě. Není divu, že tady celebrity, IT magnáti, politici a generální ředitelé utrácejí ohromné jmění za své vysněné domy.

Statistika asociace místních makléřů uvádí: „Spodní část trhu s nemovitostmi v roce 2022 se ochladila, protože vzrůstající úrokové sazby donutily kupující a prodávající přehodnotit své strategie. Nicméně bitvy o nemovitosti a profit se odehrávaly i nadále, ovšem v kategorii Mansions/Château.“

Dříve se tak označovalo bydlení v kategorii šlechtických sídel, v současnosti mezi ně patří jakákoli honosná rezidence postavená kdekoliv na světě. Jen hradby a vodní příkopy dnes nahrazují železné brány, vysoké ploty, bezpečnostní video zařízení a hlídači. V Beverly Hills je to hlavně kvůli vzrůstu současné kriminality a touze milionářů na zachování soukromí.

Luxus, jaký jen tak neuvidíte

Dvoje železná vrata ukrývají jednu z nejsoukromějších a nejzabezpečenějších nemovitostí s úžasným výhledem na okolní kopce. Jde o vilu určenou pro jednu rodinu, v současném moderním stylu architektury. Prosklené otevírací stěny umožňuji přímý výstup na terasu. Podlahy jsou z mramoru, keramických dlaždic i vzácných dřevin. Kuchyň má moderní spotřebiče, koupelny vířivky, záchodové mísy a vyhřívaná sedátka s bidetovými sprškami.

V domě se na ničem nešetřilo, ani na osvětlení.

Ve vile jsou odvážné lustry a vysoké stropy, které patří k charakteristice paláců novodobé „šlechty“. Vchod do budovy je ve zdejším stylu, což znamená bez předsíně, rovnou do obrovské haly ve výši dvou pater.

Z ní vedou vstupy do obývacích pokojů, společenských místností, jídelny, kuchyně, baru a schodiště do patra i do mezaninu s domácím kinem. Patra jsou navíc propojena dvěma výtahy.

Nově zrekonstruované a rozšířené panství Wallingford se rozkládá na pěti akrech exkluzivního výběžku. Součásti je jedinečný krytý sportovní areál s basketbalovým hřištěm, posilovnou, boxerským ringem a sportovním salonkem. Oslavuje aktivní životní styl i lásku ke sportu.

Skvěle navržená a postavená budova naplňuje dnešní požadavky boháčů na bydlení v nádherně rafinovaných místnostech se zajímavým vkusem a sofistikovaným designem. Celkem se pod střechou třípodlažního domu ukrývá 4 274 m2 obytné plochy, 12 ložnic a dvakrát tolik koupelen. Nemělo by se zapomenout ani na vinárnu a „whisky salonek“, nemluvě o lázních s kadeřnictvím, nehtovým salonem, saunou, masážní místností a prostorem plným zrcadel pro stylisty.

Vchod do domu - pohled shora

Separátní budovu pro správce tvoří dvoupokojová strážnice, k domu patří i garáž pro deset aut a venkovní parkoviště pro dalších osmdesát vozů. Podle místních statistik je zde i největší vyhřívaný bazén v Beverly Hills, který dokonale rámuje rozsáhlý areál.

O ceně 85 milionu dolarů (zhruba 1,8 miliardy korun) lze ještě smlouvat, nicméně je potřeba v hotovosti složit 20 % ceny, přibližně sedmnáct milion dolarů (zhruba 380 milionů korun). I potom budou měsíční splátky „jen“ 550 000 dolarů, ovšem bez pozemkové daně, která je v Beverly Hills momentálně 1,1 %, v tomto případě by činila 935 000 dolarů ročně (zhruba 21 milionů korun). Nemovitost si je možno i pronajmout na třicet dní za poplatek odpovídající měsíčním splátkám přibližně 550 000 dolarů (zhruba 12,1 milionu korun).