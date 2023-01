Filmová hvězda Mark Wahlberg se z vězení propracoval až k luxusnímu domu

Mark Wahlberg Rodák z Bostonu se narodil v roce 1971 jako nejmladší z devíti sourozenců. Nebyl to vždy vzorný otec čtyř dětí, v mládí se dostal několikrát do velkých problémů s policií. Byl hodně závislý na kokainu a dalších drogách, v mládí měl rasistické sklony, házel kamení po Afroameričanech a hlavně pod vlivem drog zaútočil na Vietnamce, jednoho z nich zbil do bezvědomí a druhého trvale oslepil na jedno oko, zaútočil také na ochranku. Za tyto zločiny byl obviněn z pokusu o vraždu a odsouzený ke dvěma letům vězení, odseděl si však jen 45 dní. Začínal jako rapper v čele skupiny Marky Mark and the Funky Bunch a poté se objevil ve filmu Renaissance Man z roku 1994. Na začátku roku 2000 hrál ve velkorozpočtových akčních filmech, včetně Dokonalé bouře a Planety opic. Jako výkonný producent má „na svědomí“ pět úspěšných seriálů HBO, včetně Entourage a Boardwalk Empire. Se svým bratrem Paulem, šéfkuchařem restaurace Wahlburgers, je také spolumajitelem řetězce restaurací pro příležitostné stravování. V roce 2010 získal Mark svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Herec Mark Wahlberg s rodinou u své hvězdy na hollywoodském chodníku slávy (2010)