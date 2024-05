Chytré trouby už poznají, co jste do nich vložili. Zvládnou i mražené ryby

Na dubnovém veletrhu EuroCucina/FTK (Technology For the Kitchen) v Miláně se slova „udržitelnost“ a „umělá inteligence“ skloňovala ve všech pádech. A hlavně už se stala praxí. Umělá inteligence dokáže třeba rozpoznat, co za potravinu jste vložili do trouby, a přizpůsobit tomu přípravu jídla.