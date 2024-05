Dům, kde je promyšlený každý detail, od kliky až po sprchový kout

Stavba zvenčí působí minimalisticky a její dřevěné obložení jí dodává teplý a přívětivý charakter. Boční stěna je otevřená až do střešní špice. Jednoduchý obdélníkový půdorys z jedné strany doplňuje garáž, z druhé prostorná terasa.

Dům zvenčí působí minimalisticky, jeho dřevěné obložení mu dodává přívětivý charakter.

Garáž má tmavě šedý cihlový obklad, vhodně kontrastující s celkovým vzhledem domu. Terasu na opačné straně zastřešuje kovová konstrukce. Je vybavená venkovním jídelním stolem, židlemi a dvěma dřevěnými lehátky.

Dva schody vedoucí z terasy do zahrady zvou nejen k pečlivě upravenému trávníku ale i na písčitou plochu, která slouží jako útulné místo pro posezení či opékání špekáčků. Ohniště tvoří kovová konstrukce, obklopují ho lavičky ladící s dřevěným fasádním obkladem.

Vnitřní prostory navrhl interiérový designér Josef Trakal ze studia Josef Trakal design: „Klienti mě oslovili ve fázi, kdy stavba byla připravena pro finální úpravy. Měl jsem však možnost ovlivnit elektroinstalaci a dispozice, což bylo klíčové pro další návrh.“

Exteriér vstupuje do interiéru

Vstup do domu nabízí příslib pohody a komfortu. Černě laděné vstupní dveře, situované poblíž garážových vrat, odhalují malou, ale útulnou vstupní chodbu. „Vizuální propojení exteriéru s interiérem bylo jedním z hlavních přání majitelů,“ upřesňuje designér Trakal, „což prezentují dřevěné obklady stěn, které ladí s dveřmi, zárubněmi a jsou v souladu s celkovým obložením domu. Zbylé stěny vstupní chodby jsou bílé.“

Podlaha ze šedých dlaždic je praktická, lehce udržovatelná. Na protější straně od zrcadla jsou dvě skříně s černými úchyty, poskytující dostatek úložného prostoru pro kabáty a boty.

Chodba jako galerie

Za dveřmi se otevírá pohled do dlouhé chodby, která působí jako spojující tepna celého domu. Dominantu chodby představuje obraz od umělkyně Terezadesign. Na míru vyrobené dveře od firmy Dorsis ladí s dřevěnými tóny podlahy, jsou doplněné kontrastními černými klikami.

„Klienti na veletrhu ForArch objevili českou značku M&T, proto navrhli použití jejich dveřního kování. Kliky Minimal jsem zvolil kvůli jejich minimalistickému designu a vysoké kvalitě provedení,“ vysvětluje volbu Josef Trakal.

„Titanová povrchová úprava je na kování aplikována formou technologií fyzikálního naprašování. Nejde tedy o žádný nástřik či nátěr, ale o speciálně nanesenou tvrdou kovovou tenkou vrstvu, která k základnímu podkladovému materiálu dokonale přilne. Díky tomu vydrží povrch kliky beze změny barevnosti a vlastního povrchu dlouhé roky,“ vysvětluje Roman Ulich, autor návrhu kliky Minimal a zároveň hlavní designér české rodinné manufaktury M&T.

Zaměřeno na detail

Vstup do obývacího pokoje s kuchyní ústí přímo z chodby, je jediným otevřeným prostorem bez dveří. Stěny zůstávají bílé a spolu s převahou dubového dřeva dodávají prostoru teplo a útulnost. „Podlahu v celém domě již měli klienti vybranou, a tak jsem částečně přizpůsoboval další návrhy této volbě,“ vysvětluje designér Trakal.

Kuchyňskou linku vyráběla na míru truhlárna Ulrich. Její světlý dekor dřeva na horních skříňkách, pracovní desce a ostrůvku kontrastuje se šedými skříňkami. Spotřebiče, včetně baterie, vestavěné mikrovlnné trouby a sklokeramické varné desky značky Bosch jsou černé a dodávají kuchyni sofistikovaný nádech. Varná deska v sobě skrývá výsuvnou digestoř. Pásové okno nad pracovní deskou poskytuje výhled do přírody, ale i přirozené světlo.

Stěny jsou bílé a spolu s převahou dubového dřeva dodávají prostoru teplo a útulnost.

Navazující obývací prostor zaplňuje komfortní sedací souprava barevně ladící s čalouněním jídelních židlí. Dřevěný obklad na stěně spojuje televizi s prodlouženou televizní skříňkou.

Co rozzáří místnost

Osvěžení místnosti přinášejí žlutá a modrá barva v drobných detailech. Velké žluté hodiny na stěně se skvěle doplňují se žlutými a modrými polštářky na pohovce. Všechny tyto barvy se objevují i na koberci, na němž stojí jednoduchý bílý konferenční stolek.

Osvětlení v celé místnosti umocňuje dojem perfekcionismu. V kuchyni jsou použitá jednoduchá černá svítidla u stropu, která se směrem k obývacímu pokoji mění a stávají se více výraznými. Nad jídelním prostorem visí světla inspirovaná válečky, avšak protáhlá a na konci tvarovaná do úzkých kruhů, zatímco v obývací části přechází ve skleněné bubliny. Osvětlení doplňuje stěna s nenápadnými betonovými kostkami, které se naplno ukážou až po rozsvícení, kdy vytvářejí na stěně efektní obrazce světla a stínu.

Pokoj pro hosty

Vedle obývacího pokoje je multifunkční místnost, která může fungovat jako menší obývací pokoj, pracovna nebo pokoj pro hosty. Podlaha z přírodního dřeva a bílé stěny jsou v souladu s celkovým designem domu. V místnosti dominuje na šířku umístěný obraz opět od Terezadesign.

„Paní Tereza tvoří krásné kombinace jednoduchých barevných kombinací, proto byly její obrazy jasnou volbou,“ říká designér Trakal. Pokoj disponuje velkým oknem s možností východu přímo na terasu.

Neobvyklá postel

Ložnice majitelů domu odpovídá svou velikostí domu. Největší pozornost budí „levitující“ postel dodávající pocit lehkosti. Tento efekt je umocněný dřevěnou konstrukcí. „Tato unikátní instalace byla technicky náročná. Zpočátku to byl jen nápad a návrh, pak jsem musel přesvědčit klienty a nakonec vymyslet technické řešení,“ vysvětluje designér.

A pokračuje: „Narazili jsme na problém s konstrukcí stropu, který nebyl připravený na takové zavěšení. Po konzultaci s odborníky jsme však našli řešení: laťový strop je prokotvený skrz strop do střešní trámové konstrukce, která celý panel nese.“

Ložnici dominuje levitující postel...

Odvážný odstín modré pak povýšil ložnici na zcela novou úroveň. Ložnice má také vlastní výstup ven. Detaily, jako jsou barevné akcenty či nápadité řešení nábytku vytvářejí v ložnici atmosféru pohodlí a luxusu, stává se tak opravdovým srdcem domova.

Praktické znamená i hezké

Na protější straně těchto obytných místností jsou „praktické“ místnosti: první z nich je prádelna, která slouží také jako technická místnost. Je vybavena pračkou i sušičkou a nabízí dostatek úložného prostoru pro všechny potřeby domácí péče o oblečení. Vedle prádelny je toaleta s malým umyvadlem. Oživuje ji zajímavý keramický obklad.

Sprchový kout je skrytý za obloukem.

Na konci chodby je velká koupelna, po vstupu do ní vás překvapí oblouková šedá stěna zabírající téměř celou její polovinu, za níž se skrývá prostorný sprchový kout. „Stěna je vytvořená z Ytongu a voděodolného sádrokartonu, který je opatřený hydroizolační vrstvou,“ vysvětluje Josef Trakal, „nátěr je betonová stěrka, báze Magic touch od firmy Zero barvy, která se používá právě do vlhkých prostor díky vrstvě odpuzující vodu.“

Koupelna má prosklené balkonové dveře vedoucí z koupelny do zahrady. Jsou však upravené tak, aby sklo nebylo průhledné, což zajišťuje žádoucí soukromí.

„Klienti mě oslovili na základě referencí od svých známých a věděli, co ode mě mohou očekávat, což je vždy nejlepší. Byl jsem inspirován tím, jak na mě klienti zapůsobili, a věděl jsem, že chtějí propojit exteriér s interiérem, preferují dřevo a světlé tóny a mají rádi obrazy. Výsledkem je prostor, který nejen působí esteticky příjemně, ale také odráží osobní představy a preference klientů,“ uzavírá designér Josef Trakal.

Technické údaje Rok realizace: 2023 Obytná / užitná plocha: 110 m2 Vytápění: podlahové Dodavatelé: dveře: Dorsis

dveřní kování: M&T, kliky Minimal

koupelnový radiátor: model Zig, Sapho, UBC

kuchyňská linka: Truhlárna Ulrich

nábytek: Truhlárna Ulrich + kupovaný nábytek

obklady a stěrky: kachlikarna.cz a prestizni-povrchy.cz

osvětlení: Severské světlo

sanitární vybavení: RAVAK

Dřevěný obklad na stěně spojuje televizi s prodlouženou televizní skříňkou v dekoru dřeva doplněnou šedými deskami, dotváří tak pocit celistvosti.