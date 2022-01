Malí američtí podnikatelé volají o pomoc. Drtí je omikron i zaseklá logistika

Pandemie covidu-19, která vstoupila už do svého třetího kalendářního roku, drtí malé americké obchodníky i podnikatele. Narušené dodavatelské vztahy se promítly do zásob, objednávky ze zahraničí nabírají někdy i měsíční zpoždění, mutace omikron citelně zasáhla i do oblasti lidských zdrojů. Živnostníci nemají kde brát zaměstnance.