Uživatelů streamovacích služeb v Česku opět přibylo

Odborníci však upozorňují, že ne všichni Češi za tento obsah platí, jak tvrdí průzkum.

„Čísla jsou to na jednu stranu optimistická, ale ne úplně reálná. Ve skutečnosti bývá běžnou praxí, že někteří platící diváci sdílejí svá hesla s dalšími lidmi. Nebo naopak může jít o součást různých marketingových akcí, kdy některé firmy využívají různých synergií služeb a promo balíčků k tomu, aby předplatné nabídly zdarma jako bonus v nabídce. Reálně platících uživatelů tak bude jen část z uvedených čísel,“ upozornila mediální odbornice Erika Luzsicza ze společnosti AXOCOM.

Televizním platformám na internetu pomohla zejména doba pandemie. Statistici uvádějí, že v roce 2019 využívala streamovacích služeb jen 3 % lidí starších 16 let. V letošním roce se tento počet zpětinásobil na 15,4 %. Nejvíce lidí, kteří sledují zpoplatněná videa, je ve věkové skupině 25 až 34 let, a to 29 %.

Přestože se zdá, že v placení za obsah si Češi výrazně polepšili, tak ve srovnání s Evropou hluboce zaostáváme.

Ve srovnání 27 zemí je Česku na čtvrté příčce od konce, horší je jen Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. Naopak nadpoloviční většina populace platících za obsah je v zemích jako Švédsko, Nizozemsko, Dánsko, ale třeba i Španělsko nebo Irsko. Naopak zdarma či reklamou podpořený obsah jako například iVysílání České televize, Stream.cz nebo DVTV sledovaly v letošním roce téměř tři miliony lidí, tedy rovná třetina populace starší 16 let.

„V ekonomicky vyspělejších zemích je zcela běžné jiné nastavení společnosti. Zákazníci jsou naučeni, že za kvalitní věci je třeba si zaplatit. A ty rozdíly jsou pak nesrovnatelné a pro příklady není třeba chodit daleko. Stačí si porovnat kvalitu českých seriálů s těmi zahraničními, tam je to vždy přímo úměrné daným rozpočtům,“ poznamenala Luzsicza.