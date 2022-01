Co je to do pr***e ten Twitch, divil se nejslavnější kuchař světa

Streamování videí na internetu patří budoucnost, pro mladé lidi jde už nyní o daleko častější zábavu a zdroj informací, než je klasická televize (viz náš článek). Nejpoužívanější streamovací platforma Twitch má měsíčně přes 140 milionů uživatelů a stále roste, přesto se najdou lidé, kteří o ní ještě neslyšeli. Jedním z takových je i televizní kuchař Gordon Ramsey.

Když se během výslechu soutěžících v jeho nové show nazvané Next Level Chef jedna z účastnic přiznala, že se živí jako streamerka na Twitchi, známý bouřlivák na ni jen s nepochopením zíral. „Co to do pr***e je ten Twitch?“ vyrazil ze sebe a internet dostal nový mem.

Twitterový profil Gordona Ramseyho

Lidé si z Ramseyho dělají legraci a nadávají mu do boomerů, kteří nechápou dnešní mladou generaci. Dlužno ovšem říct, že slavný kuchař na kritiku zareagoval s nadhledem a větu „neví co je Twitch“ si dokonce dal jako motto svého twitterového účtu.

Mimochodem i Ramsey by se na Twitch měl minimálně jednou podívat, pomalu mu tam dorůstá konkurence. Vaření tam patří mezi vůbec nejpopulárnější druhy streamů, které nejsou věnované videohrám. Ostatně zpovídanou účastnicí show byla „triciaisabirdy“, která svými kuchařskými vlogy přilákala již téměř 80 000 odběratelů.