Spider-Man nikdy nebude na PC, tvrdili vývojáři. Vyjde ještě letos

Společnost Sony v posledních letech zcela zásadně přehodnotila svojí dosavadní strategii a pomalu uvolňuje nejlepší exkluzivity z minulé generace konzolí i na PC. Některým radikálním fanouškům z toho sice možná praskají cévky, ale ve výsledku je to klasická win-win situace, ze které profitují všichni. „Master race“ konečně dostane možnost zjistit, že hry pro „páčkovače“ vlastně nejsou tak špatné, jak se sami sebe dlouho snažili uchlácholit, Sony ze starých her vytříská ještě nějaké dukáty a navíc si dělá pěknou reklamu na PS5.

Po čtyřech letech od vydání Spider-Man konečně míří i na PC.

Po Detroitu, God of War, Days Gone a Horizon Zero Dawn byl minulý týden oznámen i chystaný port neméně skvělého Spider-mana (naše recenze) a fanoušci na to zareagovali s nadšením. Zároveň se však ukázalo, že velikým korporacím už nemůžeme věřit ani nos mezi očima. „Nikdy se neobjeví na xboxech nebo PC. Je to permanentní exkluzivita pro PS4 vydaná společností Sony Interactive Entertainment,“ píše se totiž v pět let starém tweetu autorů hry ze studia Insomniac Games.

„Jen idiot nemění názory,“ pravil kdysi Miloš Zeman a v tomto případě mu lze rozhodně dát za pravdu, situace na herním trhu se od té doby zásadně změnila. Na druhou stranu lze také namítnout, že jen idiot může vydávat podobná kategorická vyjádření na oficiálním komunikačním kanálu firmy. A to dokonce opakovaně. Fanoušci si teď samozřejmě z Insomniaců dělají legraci a původní tweet z roku 2017 nyní sdílejí doplněný o vtipné komentáře a memy.

„Důvěryhodné jako moje holka, když tvrdí, že mě nepodvedla,“ píše například jeden z nich. Zatímco další prosí, zda-li by Sony mohla podobně kategoricky popřít ještě PC porty Bloodborne a Ratcheta & Clanka.

Každopádně Spider-Mana si na PC budete moci zahrát od 12. srpna a to jak přes Steam, tak i přes Epic Store. Stand-alone datadisk Miles Morales pak vyjde ještě do konce roku.