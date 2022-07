Spider-Man bude na PC vypadat lépe než na PS5. Podívejte se na nároky

Ještě před pár lety nemyslitelná věc je dnes všední realitou a i ty největší exkluzivity ze stáje Playstationu nakonec míří na PC. Po Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, Days Gone a God of War se dočkáme i Uncharted, The Last of Us a Spider-Mana.

Snižování detailů se nebojte, už na základním modelu PS4 vypadal Marvel's Spider-Man skvěle.

Právě posledně jmenovaný titul vyjde nejdřív, konkrétně už 12. srpna, je tedy na čase podívat se, jestli vám na něj vůbec bude stačit „železo“. S největší pravděpodobností ano, na střední detaily si v pohodě zahrají i majitelé mainstreamové karty 1060 GTX, případně její výkonové alternativy od ATI. Pokud si však hru chcete užít jako správný člen elitářské PC Master Race se všemi detaily naplno, mohlo by to při současných vedrech vaší grafickou kartu uškvařit.

K plynulému chodu ve 4K se zapnutým ray-tracingem, který má mít mimochodem daleko lepší kvalitu než v remasterované verze hry z PS5, totiž budete potřebovat rovnou „3080ku“. O náročnosti jednotlivých nastavení vás ovšem nejlépe informuje následující tabulka:

Minimum Doporučené Vysoké S vylepšeným Ray Tracing Výstup Nízké detaily v 720p, 30 FPS Střední detaily v 1080p, 60 FPS Velmi vysoké detaily ve 4K, 60 FPS Vysoké, vylepšený Ray Tracing ve 4K nebo 60 FPS CPU Intel Core i3-4160 Intel Core i5 4670 nebo AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5 11400 nebo AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5 11600K nebo AMD Ryzen 7 3700X GPU Nvidia GeForce GTX 950 Nvidia GeForce GTX 1060 6GB nebo AMD Radeon RX 580 GeForce RTX 3070 nebo AMD Radeon RX 6800 XT GeForce RTX 3070 nebo AMD Radeon RX 6900 XT RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB

Ve všech případech si pak hra ukousne z 75 GB z disku, doporučený je samozřejmě SSD. Podpora myši a klávesnice, ultraširokých rozlišení, DLSS či nezastropovaného snímkování je už v případě portů playstationových her příjemným standardem.

V budoucnosti pak na PC vyjde i samostatný „datadisk“ Miles Morales. Hru si můžete už teď předobjednávat v obchodech Steam a Epic Store zhruba za 1 500 korun.