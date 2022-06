Spider-man míří na PC, vrací se Resident Evil. Sony představilo novinky

Jelikož je na příští týden naplánovaná veliká tisková konference Microsoftu, byla očekávání od půlnočního pořadu State of Play vysoká, doufalo se totiž, že Sony ukáže nějaké zásadní hity, které si jinde než na PS5 nezahrajeme. K tomu nakonec nedošlo, přesto ponocující diváci asi neodcházeli do peřin zklamaní.

Úvod se konal ve velkém stylu, když došlo k oznámení remaku čtvrtého dílu Resident Evil. Vzhledem k úspěchu předchozích remasterů dvojky a trojky to nebylo úplné překvapení, ale teď je to potvrzené oficiálně. Půjde o kompletní předělávku do nového enginu, takže si masakrování členů zfanatizovaného kultu ve Španělsku užijeme v aktuální grafice. Těšit se mohou i majitelé xboxů a herních PC 24. března příštího roku.

Dále se nám od Sony dostalo ujištění, že čekání na jejich novou helmu pro virtuální realitu se blíží ke konci, když byly předvedeny rovnou čtyři chystané hry. VR verze Resident Evil Village, další epizody The Walking Dead: Saints and Sinners a vylepšeného No Man’s Sky nepřekvapilo a už moc dobře víme, co od těchto her očekávat, jediným opravdovým tahákem tak zůstává ryze VR odbočka playstationové exkluzivity Horizon. Jestli byly prezentované záběry skutečné a ne dodatečně upravené v postprodukci, půjde zřejmě o tzv. killer app, tedy hru která má sama o sobě potenciál prodat lidem PS VR 2. Mimochodem únorový Horizon Forbidden West dostal přes noc zásadní update, který vylepšuje grafiku, a přidává řadu nových možností, jako je třeba další úroveň obtížnosti, nebo režim New Game Plus.

Pokračovat bude i portování dosavadních exkluzivit i na PC, nejnověji se hráči mohou těšit na vylepšenou verzi vynikajícího Spider-Mana. První díl vyjde v srpnu, pokračování Miles Morales pak do konce roku. Spekuluje se ovšem i o pozdějším vydání Sackboye a Returnal.

O kočičí akci Stray už víme dlouho, čekání je však skoro u konce, hra vyjde už 19. července. Poté přišel zřejmě nejzářivější moment celé prezentace a to ukázka z chystaného vesmírného hororu The Callisto Protocol, což není nic jiného než duchovní nástupce série Dead Space. Trailer je pořádně našlápnutý a milovníci hororů mohou odstřihávat metr do 2. prosince, kdy má hra vyjít na PC a nových konzolích.

Bruslařská akce Rollerdome od autorů skejtové série OlliOlli zaujme neotřelým grafický stylem, jinak však vypadá jen jako generická arénová střílečka. JRPG Eternights zase působí jako další díl série Persona, tedy akční RPG , kde se vedle soubojů musíte zaměřit i na udržování vztahů ve skupině.

Šestý díl série Street Fighter byl oznámen teprve letos, ale prezentovaný trailer ukázal, že už je hra v pokročilé fázi vývoje. Vypadá to, že původní koncept bude obohacen o single playerovou složku, která by se dokonce mohla odehrávat v otevřeném světě. Jinak ovšem půjde o klasickou z boku viděnou bojovku, která se bude opírat o dobře známé postavy. Na rozdíl od minulého dílu se dočkají i majitelé xboxů.

Season: A letter to the future je typická nezávislá artovka v níž budeme na kole prozkoumávat kouzelný svět. Graficky to vypadá skvěle, o kvalitu příběhu a zábavnost explorativního konceptu máme trochu obavy, přijde nám, že podobných „milých“ her je poslední dobou snad až příliš. Minimálně po vizuální stránce jde však o špičku.

Závěr prezentace pak patřila Final Fantasy XVI. Na první pohled půjde o klasické JRPG ve kterém se počty hitpointů pohybují v desítkách tisíc a bossové jsou větší než panelák. Po koketování se sci-fi prostředím to tentokrát vypadá na tradiční fantasy, mírným zklamáním je ovšem datum vydání, které je nastaveno až na příští léto. Trochu jsme doufali, že se dočkáme ještě letos.

Celkově byla prezentace povedená, novinkami nabitá a bez hluchých míst. Na druhou stranu je zklamání, že ve většině případů jde v jádru stále o last-gen hry, které vyjdou i na stařičkých PS4. Zároveň by to také už chtělo nějakou drahou exkluzivitu, ty jsou totiž tím hlavním důvodem, proč někteří hráči preferují playstationy nad xboxy s jejich ekonomicky výhodným předplatným Game Pass.

Každopádně rukavice byla hozena, uvidíme co na to příští týden Microsoft.