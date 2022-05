Hry podle licence jsou odpad. Marvel potřeboval tuto mentalitu změnit

Zajímavý vhled do historie poskytuje knížka The Ultimate History of Video Games, Volume 2: Nintendo, Sony, Microsoft, and the Billion-Dollar Battle to Shape Modern Gaming. Vyšla sice už loni, nicméně až nyní se z ní na internetu objevují různé střípky (via Resetera).

Věděli jste například, že Marvel’s Spider-Man, skvěle hodnocená a ještě lépe prodávaná exkluzivita na konzoli PlayStation 4 z roku 2018, vůbec nemusela vyjít? Stačilo, kdyby si tehdy lidé z Marvel Games plácli s Microsoftem, který by stvořil vlastního vysokorozpočtového Spider-Mana pro svůj Xbox One. Microsoft to ovšem tehdy odmítl.

Ale začneme od začátku. Licenci na hry se Spider-manem dlouhá léta držel Activision, který vydával hru s pavoučím mužem téměř každý rok. Jay Ong, tehdejší prezident Marvel Games, chtěl ovšem víc, respektive ho zajímalo, proč se úspěch filmů nezúročil i v herním odvětví.

„Activision byl natolik ponořen do toho, jak slušně se v současnosti prodávají hry se Spider-Manem, že si už nedokázal představit, jak skvěle by se mohla prodávat hra Spider-Man,“ píše se v knize. Ong tak potřeboval nového partnera, který by nepřijal mentalitu špatných her podle licence a do značky by dlouhodobě investoval. Jeho zájmu odpovídaly tři společnosti: Nintendo, Sony a Microsoft. Nintendo se ovšem stará hlavně o svoje značky, ozval se proto jen Sony a Microsoftu.

„Co se konzolí týče, právě teď s nikým nemáme žádnou velkou smlouvu. Co byste chtěli udělat?“ zeptal se jich. Microsoft odmítl, protože jeho strategií bylo zaměřit se na vlastní značky. Sešel se tak se dvěma manažery PlayStationu a nastínil jim svoji vizi: „Máme sen, že je možné, že bychom mohli porazit Arkham a mít aspoň jednu hru, a možná i více her, které by mohly podpořit přijetí vaší platformy.“

Výsledkem nakonec byla nabídka na AAA playstation exkluzivní hru, která byla svěřena studiu Insomniac Games. Protože v sázce bylo opravdu hodně peněz, k projektu byl jako konzultant přizván i vedoucí architekt konzole PlayStation 4 Mark Cerny. Spojenectví se nakonec vyplatilo. S 13,2 milionu prodaných kusů je to třetí nejprodávanější hra na konzoli PlayStation 4. Lepší jsou jen Uncharted 4 a God of War.

Knížka také zmiňuje, jak proběhlo předčasné ukončení smlouvy s Activisionem. Ong nastínil, že hledá partnera, který se na Spider-Mana podívá novýma očima a s větším rozpočtem. Nakonec se dohodli. Představitelé Activisionu se ještě zeptali, co se značkou udělají, až ji dostanou zpátky. „Najdu pro ni lepší domov,“ odvětit Ong. Activision mu jen popřál hodně štěstí.