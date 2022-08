Fanoušek odstranil ze Spider-Mana vlajky hrdosti, byl okamžitě potrestán

Čtyři roky poté, co uhranul publikum na konzolích, vyšel skvělý Spider-Man od studia Insomniac i na PC. A nemohlo to snad dopadnout lépe (viz naše recenze).

Ne, Spider-Man rozhodně není LGBTQ+ agitka, autoři chtěli prostě zpodobnit New York co nejvěrněji. A duhové vlajky k tomu patří.

Kromě tradičních benefitů, jako je třeba vyšší rychlost snímkování, ovládání pomocí myši a klávesnice nebo třeba podpora utraširokých monitorů, je jednou z hlavních výhod PC verze i snadná přizpůsobitelnost.

Není to ani týden od doby, co hra vyšla, a šikovní fanoušci už vytvořili několik desítek modifikací. Z oblíbené stránky Nexus Mods, která je tím nejsnazším místem pro jejich šíření, si už můžete stáhnout dodatečná grafická vylepšení, alternativní verze Spider-Manových kostýmů, nebo třeba dokonce i úplně jiného hlavního hrdinu.

Modifikace „Non-Newtonian New York“ vedle výše zmíněných dodatků působí na první pohled amatérsky, přesto se o ní teď mluví nejvíc. Její autor byl už zřejmě znechucen údajnou „LGBT propagandou“ a tak nahradil všechny duhové prapory hrdosti, které zdobí mnohé budovy virtuálního New Yorku, americkou vlajkou s hvězdami a pruhy.

Nejde o nic jiného než o výměnu jedné textury za druhou, a pokud o tom dopředu nevíte, během hry byste nejspíš ani nezaznamenali rozdíl. Při rychlém pohybu na vystřelovacích pavučinách mezi mrakodrapy jednoduše není čas studovat takové titěrné detaily.

Sám autor, vystupující pod přezdívkou Mike Hawk, ke svému dílu žádné bližší vyjádření nepodal, v přidruženém diskusním fóru se ovšem okamžitě rozjela vášnivá debata. Mnohé anonymní příspěvky diskutujících můžeme bez přehánění označit jako urážlivé a homofobní.

Poprosil jsem kolegu Ondru, který má hru po recenzování ještě nainstalovanou, aby se podíval, nakolik je využití duhových vlajek ve hře přehnané, aby mohlo někoho skutečně naštvat. Nakonec jich pár přece jen našel, dalo mu to ale prý docela práci.

Správci Nexus Mods ovšem zareagovali okamžitě a kontroverzní modifikaci ze svých stránek okamžitě odstranili. Co víc, ve vyjádření pro server We Got This Covered dali najevo, že Mike Hawk již není na jejich stránkách nadále vítaný a „zabanovali“ mu jeho účet.

Zájemci o jeho práci si samozřejmě potřebná data mohou stále opatřit, musí proto však využít alternativní distribuční kanály.