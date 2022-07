Skyrim už jde hrát i ve více hráčích, fanouškovská modifikace je hitem

Od vydání dnes už bez debat kultovního RPG The Elder Scrolls V: Skyrim uběhlo již více než deset let, hra se však stále těší obrovské pozornosti hráčů. Ono také co jim zbývá, vydavatelství Bethesda totiž s dalším dílem oblíbené série nijak nepospíchá a v nejbližších letech se ho určitě nedočkáme (viz náš článek).

Žádné omezení počtu hráčů modifikace nemá, autoři jich však doporučují maximálně osm.

Naštěstí kolem Skyrimu vznikla široká komunita hráčů, kteří ji neustále vylepšují. Díky neustále vylepšované grafice, novým příběhům i třeba erotické nadstavbě (viz náš článek) se hráči do hry neustále vrací, nová modifikace nazvaná jednoduše Skyrim Together má potenciál uchvátit vás na další stovky hodin.

Umožní vám totiž svět Tamrielu prozkoumávat ve společnosti přátel. Můžete s nimi dělat vše, co hra umožňuje. Jediné omezení je v tom, že důležité příběhové momenty může spouštět pouze zakládající hráč. Žádný horní limit pro jejich počet přitom neexistuje, sami vývojáři modu ovšem doporučují maximálně osm.

Za prvních pět dnů od uvedení si ze serveru Nexus Mods (odkaz) modifikaci stáhlo již více než 70 tisíc lidí a to číslo roste doslova před očima. I když celý koncept ještě není úplně odladěný, někteří hráči si například stěžují, že své spoluhráče vidí oblečené jen do spodního prádla, celkově s ním panuje spokojenost. Tak veliká, že už autoři přislíbili podobným způsobem modifikovat i Fallout 4. V Bethesdě by se měli začít obávat, aby se nakonec neukázalo, že fanouškovská modifikace je lepší než jejich vlastní multiplayerový pokus jménem Fallout 76.