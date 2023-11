Film podle Grand Theft Auto jen tak nebude. Riziko je prý příliš velké

Filmy podle her neměly dlouhá léta dobrou pověst. Mnohé herní společnosti ovšem začaly svůj přístup měnit a filmy vnímají komplexněji – jako příležitost rozšířit povědomí o herní značce. Například letošní animák Super Mario Bros. ve filmu pomohl Nintendu k lepším prodejům konzole Switch i her s Mariem.

Jenže riziko, že se to nepovede, je podle Strausse Zelnicka, šéfa Take-Two, větší. Filmové a televizní obory považuje za velmi náročně a investorům řekl, že upřednostňuje poměr rizika a odměnou v oboru, ve kterém společnost podniká, tedy ve hrách.

„Poměr hitů ve filmovém byznysu je výrazně nižší než v byznysu interaktivní zábavy. Naše poměry úspěšnosti u konzolových titulů se pohybují kolem 80 % nebo 90 %. U dobře fungujících filmových studií se poměr úspěšnosti pohybuje kolem 30 %, což znamená, že existuje 70% šance, že film, na který jsme poskytli licenci, může propadnout,“ řekl Zelnick.

„A tak, co se týče úspěchu, to číslo, pokud jde o přínos pro náš hospodářský výsledek není nulové, ale pro to, co tady děláme, to není podstatné. A v případě neúspěchu se vystavujeme riziku, že ohrozíme pověst naší klíčové značky.“

Série Grand Theft Auto patří k nejvýdělečnějším v herním průmyslu. Prozatím poslední díl – Grand Theft Auto 5 – vyšel před deseti lety na PlayStation 3 a Xbox One. Poté zamířil také na počítače a další dvě generace konzolí. Šestý díl byl oficiálně oznámen letos v listopadu, první ukázku uvidíme v prosinci. Už před rokem ovšem došlo k masivnímu úniku zdrojového kódu.