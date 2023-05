A je to tu zase. Lidé se stěžují na zobrazení vody v novém Spider-manovi

Velká prezentace PlayStationu, která se odehrála minulý týden (viz náš report), byla sice na novinky skoupá, to nejdůležitější ovšem splnila. Pokračování herního Spider-Mana sice originalitou nepřekvapilo, ale to od něčeho, co nese jméno komiksového vydavatelství Marvel, stejně ani nikdo neočekával.

Více než 11 minut zveřejněných záběrů ukázalo, že to bude pořádná akční jízda se vším všudy. Jenže zatímco většina lidí zapomínala vzrušením i mrkat, najdou se experti, kteří se místo prostého kochání se, zaměřili na zkoumání a kritizování detailů. A tentokrát to autoři odnesli za údajně odbyté zpracování vody.

Ať už voda vypadá jakkoliv, v té rychlosti stejně nebudete mít čas na její pečlové zkoumání.

Není to přitom poprvé, stejné pochyby provázeli v roce 2018 už první díl, kde prý vývojáři úmyslně snížili detaily kaluží (viz náš článek). Podle některých fanoušků i nyní chybí vodním plochám pořádné odrazy a rozpohybování, takže působí staticky a připomíná prý éru PlayStation 2.

Jde samozřejmě o bohapustý nesmysl, jednak voda vypadá hezky, jednak do vydání hry zbývá více než čtvrt roku a především – hru nejhlasitěji kritizují lidé, kteří ani nerozpoznají videohru od skutečné fotografie, viz reakce na tweet Johna Linnemana z webu Digital Foundry, který se grafickým rozborem videoher již několik let živí.

Ale i kdyby snad zobrazení vody nemělo potřebné technické parametry – koho to bude v zápalu akce zajímat? Spider-Man není simulátor rybaření a pokud se náhodou někdy neodrazí paprsky od hladiny tím správným způsobem, na kvalitě hry to nic neubere.

Spider-Man 2 vyjde jako exkluzivita pro PlayStation 5 během letošního podzimu.