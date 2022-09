Spider-Man z perspektivy vlastních očí je jen pro otrlé, způsobuje závratě

Po úspěšném tažení na playstationech se Spider-Man nově vydal dobýt i PC platformu. A nutno říct, že se mu to daří na výbornou, je to ukázkový port, který umí naplno prodat specifické výhody herních počítačů, jako je vyšší výkon, ultraširoké monitory nebo ovládání pomocí myši a klávesnice. A navíc je snadno přístupný fanouškovským úpravám.

Rychlý pohyb vpřed vyvolává v některých lidech pocit závrati.

Od vydání počítačové verze neuplynuly ještě ani dva měsíce a stránka Nexusmods, kde jsou všechny modifikace sdružovány, jich nabízí tisíce. Ano, většina z nich jsou jen drobná kosmetická vylepšení, jako třeba nový kostým nebo efektnější odlesky při západu slunce, některé jsou ovšem daleko významnější. A ne, teď zrovna nemyslíme hojně diskutovanou úpravu, která ze hry odstranila duhové vlajky hrdosti (viz náš článek).

Jednu z těch nejzajímavějších přidal do hry člověk vystupující pod přezdívkou Jedijosh920, když hráčům umožní proběhnout celou hru z pohledu Spider-Manových očí. Bohužel, i když to vypadá skvěle, jen málokdo tuto možnost ocení, extrémně rychlý pohyb otevřeným světem v kombinaci s poskakující kamerou vytváří dohromady kombinaci, ze které se zvedá žaludek i těm nejotrlejším. Spider-Man se totiž při po městě pohybuje pomocí vystřelovacích pavučin, během každého zhoupnutí ještě metá salta a otočky, takže výsledný dojem připomíná jízdu na horské dráze.

Modifikace je stále ještě ve fázi testování, takže je zatím k dispozici jen trailer, který ovšem stačí k tomu, aby způsobil pořádný bolehlav. A teď si představte, že byste něco podobného mohli prožít ještě ve virtuální realitě.

Kinetózou neboli nemocí z pohybu podle výzkumů trpí až 50 procent světové populace, přitom prý nejvíce Asiaté, a to více ženy než muži. Hráči počítačových her se s ní setkávají už od do prvních 3D her (viz náš článek), technologický pokrok her a jejich realističtější vzhled přitom problém ještě zhoršil. Dobrou zprávou je, že se prý dá tělo častým opakováním vycvičit, Spider-Man je ovšem pro takové účely nejspíš až příliš intenzivní.