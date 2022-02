Pozor na neoficiální modifikace her, hackeři je mohou snadno zneužít

Uživatelské modifikace jsou jedním z nejpádnějších argumentů, díky nimž se PC master race opravdu může povyšovat nad konzolisty. Zatímco vydavatelé her se snaží srazit náklady na výrobu na minimum a nějakou tu chybu nebo škrtání obsahu vnímají jako optimalizaci nákladů, celosvětová komunita fanoušků dokáže vytvořit neuvěřitelné výtvory prostě proto, že není motivována penězi, ale láskou k tématu.

Komunita kolem Cities Skylines je nesmírně kreativní. Takto například nechala celé město zatopit splašky.

Například taková RPGčka od Bethesdy vypadají bez fanouškovských modifikací jako prvotní prototypy, Doom je díky nim v kurzu i třicet let od svého vydání a modderská scéna kolem Grand Theft Auto 5 by vydala na vlastní článek.

Bohužel ne každá amatérská modifikace je vytvářena jen bohulibými úmysly. Že ke každé úspěšné hře okamžitě vznikne obrovské množství erotických nadstaveb, které k původní předloze nemají sebemenší úctu, až tak nevadí, zneužití dodatečně instalovaného softwaru k oslabení ochrany hostitelského počítače už je ovšem vážným problémem.

Samozřejmě, že platí, že uživatel by neměl do svého počítače instalovat nic z neověřených zdrojů, bohužel i těm ověřeným dokáže občas něco uniknout. Důkazem budiž nejnověji aféra „cinknutých“ doplňků k populární budovatelské strategii Cities: Skylines (naše recenze).

Ve Steam Worshopu je modifikací k dispozici přehršel.

Uživatelé s přezdívkami Chaos a Holy Water (s největší pravděpodobností jde o jednoho a toho samého člověka) publikovali několik modifikací, kterým se dostalo vcelku kladného přijetí. Skutečně v mnohém původní hru obohacují, ovšem je to jen kvůli tomu, že jde o ukradenou práci jiných lidí. Jakoby to samo o sobě nestačilo, byl do nich implementován škodlivý kód, který čas od času vygeneruje nějakou fiktivní chybovou hlášku. Pokud si pak hráči na internetu pokusí najít řešení, dostane se jim odkazu na stažení záplaty, který se už ovšem nachází na jiných serverech než ověřené modifikace.

Patch byl samozřejmě ve skutečnosti „trojským koněm“, který obešel přirozené ochrany počítačů a do počítače nainstaloval malware. „To, co v něm bylo implementováno, by mu umožnilo ovládnout spoustu počítačů a vytvořit botnet, použitelný například k DDoS útokům nebo na těžbu kryptoměn,“ řekl komunitní moderátor fanoušků na redditu magazínu NME.

Než byl mód odstraněn ze Steam Workshopu i zavedených fanouškovských zdrojů, stáhlo si ho 35 tisíc lidí. Správci těchto platforem nyní dělají vše proto, aby je všechny informovali a poradili jim, jak se nechtěného parazita zbavit.

V tomto případě snad k žádným zásadním ztrátám nedošlo, ale budiž to dostatečné varování, že byste ani při vylepšování her neměli zapomínat na obezřetnost. Obzvláště to platí pro ty erotické modifikace, které jsou mimořádně populární například u her Skyrim nebo Sims 4.