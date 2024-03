Není to jen Zaklínač. Chystají se další dvě herní adaptace polských fantasy

I když to spisovatel Sapkowski nerad poslouchá, byla to právě až úspěšná herní adaptace, která proslavila jeho Zaklínače po celém světě. Vývojáři z nově vzniklého polského studia Mighty Koi by rádi podobným způsobem upozornili i na další velikány tamní fantastické literatury. A to rovnou dvěma tituly najednou.

Thorgal

Tím prvním je komiksový Thorgal kreslíře Grzegorze Rosińskiho a scenáristy Jeana Van Hammea, který vychází už od roku 1997. V chystané stejnojmenné hře dostaneme pod kontrolu titulního vikinského válečníka s nímž budeme prožívat dobrodružství ve světě inspirovaném severskou mytologií i bájnou Atlantidou. Herně půjde o akční adventuru běžící na Unreal Enginu páté generace.

The Night Wanderer

The Night Wanderer bude spíš „soulsovka“, tedy akční RPG točící se kolem náročných soubojů. I tak by měli hráči dostatečně nasát atmosféru a příběhové pozadí založené na fantasy trilogii Jarosława Grzędowicze Pán ledové zahrady (vyšla i u nás). První trailer sice působí spíše jako sci-fi, ovšem nenechte se mýlit, drtivá většina příběhu se odehrává v magickém světě s civilizací na úrovni našeho středověku.

Bohužel ani u jedné z her neznáme ani přibližné datum vydání, takže nezbývá než doufat, že si vývojáři poskládaní z veteránů CD Projektu, Ubisoftu, Wargamingu a dalších zajetých studií neukousli příliš veliké sousto.