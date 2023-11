Autor Zaklínače je zapšklý. Netflix neposlouchal jeho rady, hry ho nezajímají

Polský spisovatel Andrzej Sapkowski si vybudoval image stárnoucího morouse, který má velmi vřelý vztah k alkoholu, za to mu ovšem zcela chybí sebereflexe.

Jeho Zaklínač je bez debaty jednou z nejdůležitějších fantasy sérii vůbec, těžko ovšem říct, jestli by si zasloužila celosvětovou pozornost, nebýt úspěšné videoherní adaptace od jeho krajanů z CD Projektu.

Sapkowski prodal práva na hry za 250 tisíc korun bez podílu na zisku. Zatím se jich prodalo už přes 75 milionů.

Že tehdy neznámému studiu vůbec nevěřil a tak jim prodal práva na volné využití své značky za pár šupů (přesněji řečeno za 250 tisíc korun), je dobře známé.

S odstupem času nyní každý ví, že udělal chybu, na druhou stranu vyčítat už tehdy téměř šedesátiletému pánovi, že nezachytil obrovský potenciál nastupujícího nového média, by bylo nefér. Ostatně při pohledu do našich diskusí to vypadá, že mnozí jeho význam nechápou dodnes.

Z pohledu fanoušků je však trochu problematičtější postoj, který Sapkowski vůči vývojářům dodnes zastává. Nejen, že si hru dodnes nevyzkoušel a hlasitě dává najevo, že ani nikdy nevyzkouší, z mnoha rozhovorů jasně vyznívá, že si myslí, že úspěch hry je především jeho zásluhou. A že lidé jeho práci nedostatečně oceňují.

Filmaři neposlouchali rady Sapkowského ani herce a fanouška Henryho Cavilla. Jejich vlastní nápady ovšem stály za starou belu.

Nedávná snaha dostat z tvůrců hry další peníze soudní cestou pak působí vyloženě zapškle. Přitom to není tak, že by snad stárnoucí spisovatel trpěl nouzí a neměl ani na Zubrowku.

Právě díky tomu, že hra vzbudila celosvětový zájem, se i knižní Zaklínač dočkal nových vydání napříč celou planetou, CD Projekt mu pak dokonce i čistě z dobré vůle vyplatil několik milionů nad rámec původní smlouvy (psali jsme tady). Téměř s jistotou lze pak říct, že nebýt hry, těžko by se tato látka dočkala od Netflixu seriálového zpracování.

Byť měl v tomto případě Sapkowski smlouvu rozhodně lépe vyřešenou, ani tady nelze říct, že by necítil jistou formu křivdy. V rozhovoru s fanoušky na vídeňském Comic Conu sice ocenil, že filmaři použili „báječné“ kulisy, zároveň ale prozradil, že nikdo ze štábu nerespektoval jeho rady.

„Navrhl jsem jim pár nápadů, ale nikdy mě neposlouchali,“ posteskl si a pak se ironicky vžil do role imaginárního hlavouna z Netflixu, který ho pohrdavě komentuje: „Kdo že je to? Vždyť je to jen spisovatel, takže nikdo důležitý.“

I když jednání se Sapkowským evidentně není jednoduché, realita ukázala, že si ho možná filmaři měli přeci jen alespoň poslechnout. Třetí a zatím poslední sezona totiž snad ani nemohla dopadnout hůře.

Kdo s danou látkou nyní umí nakládat nejlépe budeme moci brzy posoudit všichni. Kromě bezpočtu chystaných animovaných i hraných derivací od Netlixu by totiž koncem příštího roku mělo vyjít i knižní pokračování přímo z pera autora. CD Projekt pak chystá čtvrtý díl své herní série a remake prvního dílu.