Předplatitelé PS Plus dostanou v únoru Steelrising i úplnou novinku

I tento měsíc se předplatitelé služby PS Plus mohou těšit na další porci her zdarma. Pokud jste snad záviděli majitelům Nintenda značku Splatoon, už nemusíte. Již brzy totiž dostanete od pohledu velmi podobné Foamstars, kteří rovněž sází na multiplayerové zápolení v mírumilovných kulisách. Hra bude v katalogu zdarma hned od prvního dne, kdy oficiálně vychází. To je sice na jednu stranu fajn, na druhou nám to připomíná nepovedený experiment Destruction AllStars (viz naše recenze).

Největší devizou Steelrising je originální zasazení.

Jistotou je pak akční RPG Steelrising, které zaujme především originálním zasazením. Odehrává se totiž v alternativní realitě, v níž Velká francouzská revoluce byla vybojována pomocí autonomních robotů. Jde o zástupce žánru soulsike, na rozdíl od většiny ostatních podobných her je ovšem poměrně tolerantní, co se načasování útoků i obrany týče, a tak ji můžeme doporučit i nováčkům (viz naše recenze).

Třetí hrou „zdarma“ je pak futuristický sport Rollerdrome od tvůrců populární skateboardové arkády OlliOlli. I tady se sází na rychlý pohyb a stylizovanou grafiku, výsledek ovšem žádnou velkou díru do světa neudělal.

Všechny hry budou v nabídce od 6. února. Pokud si je přidáte do knihovny, zůstanou vám tam napořád, k jejich hraní ovšem budete potřebovat zaplacené členství v PS Plus.