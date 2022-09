RECENZE: Splatoon 3 je zase to samé, jen ještě o kus lepší

Barevná multiplayerová akce Splatoon, v níž po sobě postavičky střílí barvami, debutovala v roce 2015 na Wii U. S téměř pěti miliony prodanými kusy se zařadila mezi nejprodávanější hry na této nepříliš úspěšné platformě. O dva roky později zabodovalo pokračování jednoduše nazvané Splatoon 2 na tehdejší konzolové novince Switchi. S více než třinácti miliony prodanými kusy bylo jasné, že série bude pokračovat, nicméně nemyslel jsem si, že se dalšího pokračování dočkáme ještě na Switchi.

Nyní tu je Splatoon 3 a mě napadají stejné otázky jako u dvojky. Je to nová hra, aby bylo o jedna vyšší číslo v názvu ospravedlnitelné? Ostatně hned první zápas v hlavním režimu Turf War jsem se ocitl na mapě, kterou už jsem znal. Trojka si bere obsah z předchozích dílů, který tu a tam upraví a na to všechno nabalí obsah nový – ať už to jsou nové mapy, zbraně, karetní hra uvnitř hry, tuna kosmetických doplňků a samozřejmě nový příběhový režim.

Splatoon 3 je zkrátka lepší a robustnější hrou než Splatoon 2. Jak jsem se postupně prokousával různými částmi hry, můžu opět říct, že obsahu je dost natolik, že trojka v názvu je ospravedlnitelná. Jediné, co chybí, je nějaká výrazná novinka, jakou byl například kooperativní režim Salmon Run ve dvojce. Ve trojce je také, jmenuje se Salmon Run Next Wave a lze ho hrát kdykoliv, ne jen ve vybraných časech podle harmonogramu. Splatoon 3 tak víc sází na větší počet dílčích změn a novinek než na výraznou novinku. Pokud vás z nějakého důvodu nebavila jednička nebo dvojka, trojku můžete s klidným svědomím vynechat.

Funguje to ovšem i opačně. U dvojky jsem zůstal skoro dva roky a když naběhl první zápas v trojce, bylo to tam. Napětí, atmosféra, svalová paměť. Okamžitě bylo znát, kdo hru spustil poprvé a kdo hraje dodnes, protože si to neskutečně dávali. Splatoon 3 přesto není jen pro fanoušky, naskočit může bez obav každý, i když o předchozích dílech neví vůbec nic.

Základní režim Turf War je založený na tom, že se v dané aréně a stanoveném čase snažíte obarvit co nejvíc herní plochy. Hraje se čtyři na čtyři, přičemž cílem není nasbírat co nejvíc KO soupeřů, ale právě přebarvit co nejvíc plochy. Vzhledem k tomu, že respawny jsou krátké, se tak občas stane, že i zdánlivě silnější tým prohraje. Stačí, aby si v zápalu nevšiml hráče, který nepozorovaně přebarvuje jinou část mapy. Arény přitom nejsou nijak velké, což ostatně zapadá do konceptu rychlé, dynamické akce.

Splatoon 3 Splatoon 3

Ať už hrajete za tzv. inklingy nebo octolingy, stiskem tlačítka se proměníte v malou chobotničku. To se hodí právě v okamžicích, v nichž se pohybujete po ploše postříkané vlastní barvou – pohyb se tak výrazně zrychlí. Funguje to i naopak. Barva nepřátelského týmu vaši postavu zpomaluje. Volba zbraně jasně předurčí váš styl: od kyblíků s barvou přes stříkací bambitky po odstřelovací pušku, s níž sice zasáhnete cíl na dálku, nicméně moc plochy nepřebarvíte. Ke každé zbrani se vážou dvě speciální schopnosti, kdy jedna stojí větší obnos barvy, zatímco druhá se nabíjí přebarvováním.

Ani oblečení neslouží jen jako kosmetický doplněk, ale má i vliv na hru. Může vám totiž zajistit rychlejší respawn, šetřit barvu a podobně. Na začátku nemáte moc na výběr, nicméně s tím, jak roste vaše úroveň, se vám zpřístupňují nové možnosti, zbraně a samozřejmě i výbava. Nakonec si tak vyladíte postavu podle svého herního stylu.

Splatoon 3

Jsou tu ovšem i čistě dekorační předměty, které seženete nejenom v obchodě, ale i v rámci příběhového režimu. Těmi si zdobíte vnitřek i vnějšek své skříňky v šatně, v níž můžete zkoumat i kreace ostatních. Samozřejmostí jsou i emotes a zdobení vlastní vizitky se jménem, pozadím, tituly a nálepkami. Po této stránce byla hra masivně rozšířena a Nintendo slibuje, že bude nové věci přidávat i následující roky po vydání hry.

Opět se vrátí Splatfesty, což jsou eventy, v nichž se přikloníte na jednu ze stran typu kečup vs. majonéza či sci-fi vs. fantasy, a následně bojujete za svůj tým. Novinkou je tříbarevný Turf War, který jsme si vyzkoušeli v rámci demo Splatfestu před vydáním hry. Oblíbený Salmon Run, v němž čtyři hráči kooperují, sbírají vajíčka do košíku a nakonec se utkají s bossem, je nyní dostupný kdykoliv. Zůstávají i Ranked Battles se známými režimy, jen se nyní jmenují Anarchy Battle, a to včetně možnosti hrát sólo i s kamarády.

Novinkou je režim Tableturf Battle, což je karetní hra přímo ve hře. Cílem je pomocí různých karet tvarů, které umísťujete na plochu, přebarvit na svoji stranu co nejvíc plochy. Hraje se na tahy a během hraní půjde získat až 150 různých karet. Není to nakonec tak primitivní, jak to zní, protože ve hře jsou i speciální políčka za bonusové body a možnost (za splnění specifických podmínek) zaútočit na soupeřova pole. Upřímně, karetka není něco, co bych od hry tohoto typu čekal, ale když už tu je, nakonec proč ne. Navíc minimálně tematicky tam sedne.

Splatoon 3 Splatoon 3

Povedl se i nový příběhový režim Return of the Mammalians, v němž přejímáme roli Agenta 3, který se musí postavit zlým octariánům. Pokud se chcete dozvědět více o celém tomto bláznivém světě, jste na správné adrese. Zároveň zde objevíte řadu kosmetických předmětů a funguje i jako rozšířený tutoriál. Fakticky je to sada úrovní, které otestují, jak dobře rozumíte herním mechanismům. V některých potřebujete hbité prsty, zatímco další může být čistě logická hádanka, většinou je to však kombinace obojího. Samozřejmě tu jsou i bossové.

Splatoon 3 není nijak revoluční, ostatně ani dvojka nebyla. Ale vadí to? Myslím si, že ne. Obsahu a změn je nakonec poměrně dost a co je hlavní, pořád je to velmi chytlavá a zábavná záležitost. Říkal jsem si, jestli by nebylo lepší, kdyby hra přešla na model free 2 play se sezonami a placeným příběhovým režimem. Ale nakonec jsem došel k závěru, že koupit si nový díl jednou za pět let je, alespoň za mě, lepší varianta.