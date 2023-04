Last of Us to nekončí. PlayStation chystá rovnou deset filmů a seriálů

Podle Asada Qizilbasha, který šéfuje PlayStation Productions, se aktuálně kutí deset filmů a seriálů podle videoher. Ne všechny přitom budou hrané.

„Máme deset projektů v různých fázích vývoje, což je opravdu paráda. Film, televize, i trochu animovaných pořadů. A co je pro mě opravdu vzrušující, je rozmanitost příběhů, které máme,“ prozradil Qizilbash.

Řada z nich už je potvrzených. HBO samozřejmě chystá druhou sezonu The Last of Us, která ty, kteří neznají hru, asi hodně překvapí. A spíš ne v dobrém. Ale uvidíme.

Amazon připravuje seriálovou adaptaci severské řežby God of War, zatímco Netflix zpracuje postapokalyptický Horizon a Peacock pak značku Twisted Metal.

Co se filmů týče, režisér série John Wick Chad Stahelski by měl adaptovat samurajskou akci Ghost of Tsushima. Letos nás čeká snímek podle závodů Gran Turismo, naproti tomu o motorkářském post-apo Days Gone stále víme jen velmi málo. Spekuluje se také o filmu podle značky Gravity Rush.