No Man's Sky slaví páté narozeniny. Z nenáviděné hry se stal hit

No Man’s Sky (naše recenze ) je dokonalým příkladem toho, že ani po všech stránkách nepovedené vydání hry nemusí automaticky znamenat konec.

O No Man’s Sky si můžete myslet co chcete, ale její soundtrack je naprosto famózní.

Ohlas na ambiciózní hru byl tehdy v recenzích vlažný, reakce publika zklamaného nesplněnými sliby pak vyloženě odmítavá (viz náš článek). Přesto je dnes tento vesmírný simulátor uváděn jako pozitivní vzor.

Hello Games totiž své nedonošené dítko neopustili a v průběhu následujících let z něj vypiplali prakticky dokonalou hru. Tedy alespoň pro lidi, co mají rádi vesmírné simulátory.



Do banálně prázdné hry postupně přidali možnost budování základen, příběhovou kampaň i tolik vytoužený kooperativní multiplayer, to vše navíc zcela zdarma.

Dnes je to přesně pět let od té doby, co hra vyšla, a vývojáři toto výročí slaví bilančním videem. V něm kromě složitých začátků připomínají i více než desítku obrovských upgradů, které ze hry udělaly nevídaně komplexní záležitost.

A aby toho nebylo náhodou málo, rovnou oznámili i nový. Ten se bude jmenovat Foundations, ale bohužel kromě názvu o něm nevíme jedinou podrobnost.