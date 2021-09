No Man's Sky dostal další masivní přídavek. Celkově už sedmnáctý

Je to neuvěřitelné, ale přestože autoři hry No Man’s Sky nevydělávají na prodeji battle passů, kosmetických doplňků ani na měsíčních poplatcích, o svoji hru se příkladně starají i po pěti letech od jejího vydání.

Obsah Frontiers vzdáleně připomíná sérii The Sims.

Za ty roky ji vylepšili k nepoznání a z původního nudného walking simulatoru po automaticky generovaných planetách (viz naše recenze ) je dnes jedna z nejkomplexnějších vesmírných her vůbec. Člověk už by skoro čekal, že týmu Hello Games po té době dojdou nápady či peníze, opak je však pravdou, a tak se aktuálně můžeme těšit z již sedmnáctého přídavku.

Tentokrát dostaneme možnost budovat vesmírné kolonie a poté tak trochu ve stylu Sims řešit problémy mezi jejich obyvateli. Budete se moci starat o stavbu budov, vydáváním nařízení ovlivňovat směřování osad, řešit provozní a ekonomické problémy, stejně jako případné mezidruhové konflikty. Pokud se vám bude dařit, budete se moci pokochat prosperujícím městečkem, které vám ještě bude generovat zisky.

Jako by tato nová mechanika snad byla málo, čekají nás desítky menších vylepšení prakticky ve všech aspektech. Díky novým grafickým prvkům, jako jsou třeba vesmírné mlhoviny, bude pohled na hru ještě hezčí než dosud, desítky nových stavebních prvků pak zajistí daleko větší variabilitu při stavění základen, nový typ obraných misí zase další adrenalinové zážitky. To vše zdarma ke stažení už teď na všechny platformy, kde hra vyšla. Vskutku působivé.