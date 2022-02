Kde na to berou? Přídavky zdarma k No Man’s Sky budou vycházet ještě dlouho

Když v roce 2016 vyšel vesmírný simulátor No Man’s Sky, jediné, co jsme na něm mohli bez výhrad doporučit, byl jeho soundtrack. Čert vem fakt, že naivní fanoušci měli tehdy na základě masivní reklamní kampaně nerealistická očekávaní, hra byla ve své době sice obrovská, ale také prázdná a nemotivující (viz naše recenze) .

Dnes už je No Man’s Sky úplně jinou hrou, než když vyšel.

Jenže Hello Games se zachovaly jako správní rodiče a svému nedonošenému dítku se maximálně věnovaly. Do banálně prázdné hry postupně přidaly možnost budování základen, příběhovou kampaň, podporu virtuální reality i tolik vytoužený kooperativní multiplayer (který navzdory obecnému přesvědčení nikdy nebyl slibovaný), to vše navíc zcela zdarma.

Před pár dny vyšel další veliký patch notně vylepšující souboje a v této příležitosti se šéf studia Sean Murray nechal slyšet, že podobných bude ještě spousta. „Tým stále přichází s novými věcmi, které chce ve hře dělat.,“ řekl v rozhovoru pro IGN s tím, že se projektu naplno chtějí věnovat ještě po několik let.

Člověku se až vkládá na mysl otázka, jakým způsobem je tak dlouhý vývoj financován, všechna vylepšení jsou totiž pro majitele hry k dispozici zdarma.

Je ovšem nutné pamatovat na to, že Hello Games jsou se zhruba třemi desítkami zaměstnanců na dnešní poměry jen maličkým studiem. Hra se dlouho prodávala za cenu vysokorozpočtových trháků a prodaly se jí miliony, díky pravidelným aktualizacím se o ní často mluví a tak neustále přibývají i nový zákazníci. Hra je navíc k dispozici v Game Passu, kde jen za první měsíc našla milion nových hráčů, což je jistě také významný zdroj příjmů. Spekuluje se i o tom, že Sony autorům zaplatilo za implementaci podpory PS VR.

Ať už je to ovšem jak chce, výsledek je vskutku působivý a bude nesmírně zajímavé, kam původně ošklivé káčátko nakonec dojde.