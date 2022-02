Nové hry jsou fajn, Nintendo ovšem vydělává hlavně na hitech z minulých let

Možná si ještě vzpomenete na memy, které se objevily, když Microsoft oznámil záměr koupit Activision Blizzard. Ikonický Master Chief nesl rakev s PlayStationem 5, fanoušek playstationu říká, že Call of Duty stejně neměl rád, a v hromadné bitce, v níž měli jednotliví aktéři přiřazeno jméno obří herní korporace, sedělo Nintendo nezúčastněně stranou.

První verze Switche vyšla v roce 2017. Memy k obří akvizici, v rámci níž Microsoft koupí Activision Blizzard

Kdo trochu sleduje herní scénu ví, že Nintendo už dávno přímo nesoupeří se svými konkurenty. Místo toho si jede „to svoje“. Ostatně legendární a bohužel již zesnulý prezident a CEO Nintenda Satoru Iwata prosazoval Strategii modrého oceánu (Blue Ocean Strategy, 2004), která je založená na hledání nekonkurenčních trhů. Z pohledu softwaru spadají do této kategorie hry jako Wii Sports založené na pohybovém ovládání či Nintendogs, protože dokážou nalákat i ty, které hraní běžně nezajímá.

Jen za loňský rok se prodalo bezmála osm milionů kopií Mario Kart 8 Deluxe z roku 2017.

Nintendo průběžně velmi těžší ze svých vlastních úspěšných hitů. Ostatně poslední finanční zpráva prozradila, že v období od dubna do prosince 2021 tvořily 60 procent prodejů hry vydané v minulých letech. To je také důvod, proč hry jako Mario Kart 8 Deluxe málokdy vidíme ve slevových akcích a proč si drží cenu ještě léta po vydání.

„Evergreenové tituly, které byly vydány v předchozích fiskálních letech, tvoří od minulého fiskálního roku větší podíl na celkových prodejích softwaru. V tomto fiskálním roce, v devíti měsících od dubna do prosince, tvořily tituly vydané v minulých letech přibližně 60 procent jednotkových prodejů first-party softwaru v hlavních regionech. Pokud se podíváme pouze na tři měsíce mezi říjnem a prosincem, evergreenové tituly tvořily přibližně 50 procent, a to díky silnému prodeji nových titulů,“ řekl prezident a CEO Nintenda Shuntaro Furukawa.

Lidé, kteří si kupují svůj první Switch, si některý z evergreenových titulů pořídí jako svoji druhou nebo třetí hru, prozradil dále Furukawa. Podíl těchto hitů na celkových příjmech z prodeje softwaru se ovšem bude snižovat, říká.

„Kromě toho se domníváme, že s tím, jak Nintendo Switch vstupuje do šestého roku své existence, dojde z hlediska budoucí poptávky po hardwaru k poklesu procenta prvních nákupů v porovnání s tím, co jsme viděli doposud. Očekáváme, že dojde k většímu počtu nákupů více systémů v rámci jedné domácnosti a také k tomu, že spotřebitelé nahradí předchozí systém Nintendo Switch systémem Nintendo Switch - OLED model. V těchto případech spotřebitelé často již vlastní evergreenové tituly, takže se domníváme, že poměr prodejů evergreenových titulů se bude snižovat, pokud nedojde k výraznému nárůstu prvních nákupů hardwaru.“

Nintendo dále uvedlo, že vnímá potenciál metaverse, zároveň ovšem přiznalo, že se do něj a NFT nijak nehrne. U metaverse by o něčem takovém uvažovali, pokud by se jim podařilo nalézt svůj vlastní přístup, který lidi baví a překvapuje. Současná situace tomu prý však nenahrává.