Nintendo oživilo pohybové sporty a sázelo jedno velké oznámení za druhým

Pořad odstartoval krásným trailerem, v němž mnozí okamžitě identifikovali značku Fire Emblem, aby je záhy zchladil přídomek Warriors. Fire Emblem Warriors: Three Hopes, jak se novinka jmenuje, totiž bude rubačka ve stylu Dynasty Warriors, v níž likvidujeme mocnými, přepálenými údery nepřátele po desítkách. Bude zasazena do stejného univerza jako Fire Emblem: Three Houses, ale odvypráví jiný příběh. Když se smíříme s tím, že to jsou jen Warriors, sluší se říct, že pět let starý Fire Emblem Warriors nebyl vůbec špatný. Uvidíme, kam se nový díl posune.

Novým trailerem se připomněla tahová strategie Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, což je remake původních her z Game Boye Advance. Kromě představení několika režimů jsme mohli na vlastní uši slyšet přidaný dabing u velitelů v příběhové kampani. Vydání se z loňského prosince posunulo na 8. dubna.

Následovalo poměrně překvapivé oznámení, a sice, že se vesmírný simulátor No Man’s Sky podívá letos v létě na Switch. Trailer vypadá na možnosti Switche velmi pěkně, nikde nesvítil nápis „cloud verze“, takže zatím budeme předpokládat, že hra poběží nativně na Switchi.

Následuje nečekaná pecka, kterou v bingu nikdo zmíněnou neměl. Vrací se totiž akční fotbal Mario Strikers! Nová verze se jmenuje Mario Strikers: Battle League Football, hraje se pět na pět (u jedné konzole se může sejít až osm hráčů!) a cílem k vítězství je agresivní hra. Tady se nehraje na nějaké fauly, naopak. Ořezaná Fifa na Switchi se může jít zahrabat, ten správný fotbálek vyjde 10. června. Ostatně dodnes rád vzpomínám, jak jsme v redakci na GameCubu hrávali Super Mario Strikers.

Multiplayerová akce s barvičkami Splatoon 3 detailněji představila novou verzi oblíbeného kooperativního režimu Salmon Run, který debutoval ve dvojce. Přesné datum vydání Nintendo neřeklo, prozradilo alespoň, že se dočkáme letos během léta.

Skvěle vypadají remaky taktických RPG Front Mission 1 a 2. Budeme pilotovat ozbrojené stroje Wanzery a pěkně na tahy bojovat proti nepřátelům. První díl vyjde během léta, druhý později.

Akční závody Disney Speedstorm vypadají celkem ok, nicméně se obávám, že free 2 play aspekt hru zabije. Když navíc vezmu v potaz, jaká nálož nového obsahu míří do geniálních Mario Kart 8 Deluxe, o kterém si povíme později, budou to mít závody od Gameloftu těžké. A nebo také ne. Nelze totiž podceňovat sílu licence a musím uznat, že závody Asphalt, za nimiž stojí právě Gameloft, se hrají také fajn.

Po závodech následovala vylepšená verze akce Star Wars: The Force Unleashed z roku 2008, která vyjde na Switchi 20. dubna. Hra se bude prodávat za dvacet dolarů, nicméně těch vylepšení zřejmě moc nebude. Půjde o verzi z Wii s uzpůsobeným ovládáním pro Switch.

V akci jsme krátce viděli sadu Assassin’s Creed: The Ezio Collection a akční RPG SD Gundam Battle Alliance. Spoustě fandů udělá radost remaster Chrono Crossu, který má podtitul The Radical Dreamers Edition a který vychází 7. dubna.

Naprosto dokonale vypadá nový Kirby and the Forgotten Land, který v mnoha ohledech připomene Super Mario Odyssey, jen v Kirby stylu. Trailer ukazuje jeho základní schopnost: vdechování předmětů, díky čemuž se promění například v auto či automat, který útočí plechovkami s džusem. Hra vychází už 25. března na Switch.

Představení baseballu MLB The Show 22 bylo poněkud bizarní, na Switchi přitom hra vypadá celkem ošklivě. Připomněla se také značka Kingdom Hearts, z dřívějška už ovšem víme, že půjde jen o cloud verze, což je dost nepochopitelné. Návrat hlásí klasické hopsačky Klonoa, sada prvních dvou dílů s podtitulem Phantasy Reverie Series vyjde 8. července.

Valve nám letos udělá radost sadou Portal: Companion Collection, která zahrnuje Portal a Portal 2 a vyjde na 20 dolarů. Na Západě poprvé vyjde JRPG Live A Live, které vyšlo původně na SNES. V nové grafice ve stylu Octopath Traveler zavítáme na Divoký západ či Japonska v období Edo.

A máme tu další nečekanou pecku. Nintendo oživuje svoje sportovní hry využívající pohybové ovládání. Wii Sports byl svého času neuvěřitelný hit, Wii Sports Club na Wii U trochu zapadl kvůli neúspěchu vlastní konzole. Na Switch ovšem 29. dubna přijde nová sada nazvaná Nintendo Switch Sports. Kdo si platí Nintendo Switch Online, bude si moci hru od 19. do 20. února vyzkoušet v online play testu.

K dispozici bude šest sportů, a to tenis, bowling, chanbara (sport vycházející z šermu), badminton, volejbal a fotbal. Bezplatná aktualizace přidá na podzim ještě golf. Letní aktualizace pak umožní využít příslušenství, skrze které se ovladač joy-con připne při hraní fotbalu k noze.

Následně se v rychlém sledu představilo několik her, jako rytmický Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival s placeným předplatným s více než 500 písničkami. Připomněla se taktická hra na hrdiny Triangle Strategy, jejíž nové demo si můžete aktuálně stáhnout z e-shopu Switche. Dále tu máme DLC pro Cuphead nazvané The Delicious Last Course. Sadu her v rámci předplatného Nintendo Switch Online rozšířily klasiky Earthbound a Earthbound Beginnings. Potěšilo i pár záběrů ze strategie Two Point Campus, v níž se budeme starat o univerzitu a která navazuje na humorné budování nemocnice Two Point Hospital.

Aktualizace se dočká nedávný hit Metroid Dread. Pokud vám hra přišla, ehm, moc lehká, budete si moct zahrát na obtížnost Dread, při níž zemřete už po jednom zásahu. Ale nezoufejte. Kromě ní půjde hrát i v novém režimu Rookie, který hru o něco ulehčí.

A konečně akční závody Mario Kart. Ne, Mario Kart 9 opravdu oznámeno nebylo a vzhledem k tomu, že se jen za minulý rok prodalo bezmála dalších osm milionů kopií Mario Kart 8 Deluxe, bylo bláhové něco takového očekávat. Dočkáme se ovšem nového obsahu.

Do Mario Kart 8 Deluxe totiž v šesti vlnách zamíří neuvěřitelných 48 remasterovaných tratí z minulých dílů. První vlny se dočkáme 18. března, poslední šesté na konci roku 2023. DLC bude stát 25 dolarů nebo ho získáte v rámci vyšší verze předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Tratě z první vlny jsou následující:

Paris Promenade (Mario Kart Tour)

Toad Circuit (Mario Kart 3DS)

Choco Mountain (Mario Kart 64)

Coconut Hall (Mario Kart Wii)

Tokyo Blur (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Mario Kart DS)

Sky Garden (Mario Kart Advance)

Ninja Hideaway (Mario Kart Tour)

Překvapením na závěr bylo odhalení JRPG Xenoblade Chronicles 3. Hráči se vžijí do rolí hlavních hrdinů Noaha a Mio během nepokojů mezi znepřátelenými národy Keves a Agnus. A vydání není vůbec daleko, dočkáme se už v září 2022. Doufejme ovšem, že tvůrci už trochu zapracovali na rozlišení.

A to je vše. Únorový Nintendo Direct byl našlapaný opravdu od začátku do konce a tentokrát nechyběla ani řada překvapení. Portfolio přitom zahrnuje jak přístupné hy pro celou rodinu, včetně oživení pohybového ovládání, tak náročnější kousky.