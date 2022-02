Konzole Switch už je úspěšnější než legendární Wii i první PlayStation

K 31. prosinci 2021 se prodalo 103,54 milionu kusů konzole Switch, a to napříč všemi modely (standardní, Lite, OLED). Hybridní konzole tak oficiálně překonala celkové prodeje legendární pohybové konzole Wii (101,63 milionu prodaných kusů) i prvního PlayStationu (102,49 milionu kusů).

První příčky jsou ovšem stále daleko. Vítězný PlayStation 2 s víc než 155 miliony prodaných kusů následují handheldy z rodiny Nintendo DS se 154 miliony kusů.

Wii PlayStation

Co se her distribuovaných Nintendem týče, listopadový remake Pokémonů Diamond & Pearl z Nintenda DS na Switchi zazářil. Prodalo se 13,97 milionu kusů. Slušně si vede párty/rodinná kolekce Mario Party Superstars s 5,43 milionu prodaných kusů i klasické dobrodružství The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s 3,85 miliony kusů. Metroid Dread a 2,74 milionu kusů také není vzhledem k žánru vůbec špatný výsledek.

Zpráva nám také odpověděla, proč jsme se zatím nedočkali dalších závodů Mario Kart. Jen za loňský rok se totiž prodalo dalších bezmála osm milionů kopií Mario Kart 8: Deluxe. S celkovými prodeji 43,35 milionu to je nejprodávanější hra na Switch. A Animal Crossing: New Horizons přidal dalších pět milionů k celkovým bezmála 38 milionům.

Pokémon Brilliant Diamond Mario Party Superstars

Co se výhledů týče, v lednu vyšla hra Pokémon Legends: Arceus, která známou herní sérii pojímá jinak. A podle ohlasů to byla trefa do černého. Lze tak předpokládat, že i prodeje budou vysoké. Na březen se chystá 3D hopsačka Kirby and the Forgotten Land a doufejme, že se brzy víc dozvíme i o týmovce Splatoon 3. Podle neoficiálních informací z loňska má vyjít letos v březnu, oficiálně ovšem víme jen to, že je plánována na letošek.