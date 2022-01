Největší obchod v herní historii mění všechno. Co to znamená pro hráče

1. Ještě to potrvá

Značky, které Microsoft získá

Ačkoli je akvizice dohodnutá, na řadu ještě přijde kontrola ze strany regulačních orgánů a schválení akcionářů Activision Blizzardu. K uzavření transakce tak podle předpokladu dojde ve fiskálním roce 2023, což znamená mezi červencem 2022 a červnem 2023. Do té doby bude Activision Blizzard fungovat nezávisle, tak jako doposud.

Po uzavření transakce bude Activision Blizzard podléhat Philovi Spencerovi, což je šéf divize Xbox a Microsoft Gaming. Na první várku her v předplatném Game Pass od Activision Blizzardu si tak v nejhorším případě počkáme skoro rok a půl.

2. Padne nenáviděný boss?

Prozatím ne. Hráči i zaměstnanci nenáviděný šéf Activision Blizzardu zůstává už víc než třicet let v sedle. „Bobby Kotick bude i nadále zastávat funkci generálního ředitele společnosti Activision Blizzard a spolu se svým týmem se bude soustředit na úsilí o další posílení firemní kultury a urychlení obchodního růstu,“ dozvěděli jsme se z prohlášení.

Otázkou ovšem je, zda tomu tak bude i po uzavření transakce. Je možné, že součástí dohody je jeho odchod s tučným odstupným, které má tak jako tak jisté. Jeho role v kauze sexuálního obtěžování je zřejmá, a ačkoli později prohlásil, že jeho snahou je vytvořit tu nejpřívětivější společnost v oboru, vyšetřování stále probíhá.

Může se ovšem stát i to, že si Microsoft zkušeného byznysmana ponechá i navzdory nelichotivému mediálnímu obrazu. Peníze jsou vždy až na prvním místě a Activision Blizzardu se po této stránce dlouhodobě daří.

3. Hody pro Game Pass

Služba Game Pass nabízí v rámci předplatného přístup k pravidelně obměňovanému katalogu her, a to na konzolích Xbox i PC. Microsoft tam hry ze svého rozrůstajícího se portfolia dává hned v den vydání. Šéf Xboxu a Microsoft Gamingu Phil Spencer už stačil potvrdit, že po uzavření transakce se v Game Passu objeví „co nejvíc her, a to jak nových titulů, tak her z neuvěřitelného katalogu Activision Blizzardu“. Takže tento bod je jasný.