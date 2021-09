Marvel ukázal první záběry z chystané tahovky Midnight Suns. Nepřesvědčily

Toto mohlo klidně počkat i na ráno, shodli jsme v redakci po zhlédnutí dlouho dopředu slibované prezentace chystaných Marvel’s Midnight Suns. Hře se dlouho dopředu přezdívalo „komiksový X-COM“, ovšem podle předvedené ukázky zatím spíše připomíná vysokorozpočtovou hru na mobily.



Po nepovedených Avengers by si Marvel potřeboval u hráčů zlepšit reputaci. Z

Namísto složitých strategických šachů známých z X-Comu se dočkáme poněkud zmateného systému opírajícího se o prvek náhody v podobě nahodilého tahání karet z předpřipraveného balíčku. Nic proti, třeba takový Slay the Spire z poslední doby byl naprostý hit (viz naše recenze), jenže v případě univerza, které stojí a padá na drahé výpravě a efektech, to působí poněkud rozpačitě.

Na začátku hry si budete moci vytvořit vlastního hrdinu či hrdinku zcela podle svého vkusu, v samotných misích vás ovšem budou provázet dobře známí členové marveláckého univerza, jako například Iron Man, Dr. Strange nebo Wolverine. Kromě samotných bojových misí zde budou i vyklidněné pasáže, ve kterých budete z pohledu třetí osoby pobíhat po základně a socializovat se se svými kolegy. Tato část přitom nemá být jen na efekt, ale má nabízet hodiny zábavné hratelnosti.

Na rovinu řečeno nás první ukázka zrovna nenadchla a stále si nejsme jistí, co od hry vlastně čekat. Což tedy automaticky neznamená, že bychom nebyli zvědaví. Slušně řečeno nás už ovšem finální verze nemůže zklamat, ale jen příjemně překvapit.