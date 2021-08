Marvel's Guardians of the Galaxy představují záporáka

Marvel’s Guardians of the Galaxy sice nejsou nejžhavějším kandidátem na hru roku, ale jejich přiznaná béčkovost je svým způsobem okouzlující. V novém traileru se můžeme podívat na záporáka s poněkud krkolomným titulem Grand Unifier Raker, který se naší partou hrdinů rozhodně nenechává zastrašit. Trailer se poněkud překvapivě neobjevil na kanálech vydavatelů hry, ale chlubí se s ním nVidia. Do hry totiž bude implementovaná technologie DLSS, díky níž by mohla běhat solidně i ve vysokých rozlišeních. Marvel’s Guardians of the Galaxy vychází 26. října 2021.