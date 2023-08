Nintendo odstranilo z obchodů plagiát The Last of Us. Vydržel tam měsíc

The Last of Us je jednou z nejlepších her vůbec a tak je samozřejmé, že by mnozí chtěli její úspěch napodobit. Sami hráči by z toho mohli jedině profitovat, vždyť drahých blockbusterů se skvěle napsanými postavami vymykajícími se tradičním šablonám není nikdy dost. Podívejte třeba na vynikající A Plague Tale, který prakticky jen vyměnil postapokalyptickou budoucnost za temný středověk, lehce změnil chemii mezi hlavními hrdiny a jaký z toho byl loni hit (viz naše recenze).

Hlavní hrdina je návštěvník z budoucnosti. Jestli se tato zajímavá premisa nějak rozjede, už se bohužel nedozvíme.

Bohužel vývojáři z neznámého studia VG Games zvolili pohodlnější přístup a než aby se originálem nechali inspirovat, sprostě ho vykradli.

Na Nintendo Switch tak vznikla hra jménem The Last Hope – Dead Zone Survival, jejímž jediným smyslem je ošálit neinformované publikum a vydávat se za původní The Last of Us, které ovšem vyšlo pouze na playstationech a PC. Místo Joela zde máme Briana, místo Ellie Evu, místo napínavé hratelnosti kombinující rychlou akci a schovávání ve stínech jen tupý koridor zaplněný náhodně rozmístěnými nepřáteli.

Zatímco na The Last of Us pracovali tisíce extrémně talentovaných lidí, The Last Hope vypadá jako naprogramovaný umělou inteligencí a blíže než ke kultovnímu hitu má k odpadní amatérské produkci, která zaplavuje Steam každým dnem (viz náš článek).

Zajímavé na tom je především to, že byla hra distribuována skrze oficiální digitální obchod Nintenda, kde se prodávala víc než měsíc. Tvůrci tohoto paskvilu tak zřejmě nějaké peníze skutečně utržili, minimálně na Youtube lze totiž najít několik desítek lidí, kteří sdíleli svůj průchod hrou.

Nyní už The Last Hope v obchodě není, zmizely i všechny oficiální trailery a videa, každý, kdo si ji stihl koupit, ji však může klidně hrát dál. Něco nám říká, že právníci Sony si teď na vývojářích pěkně smlsnou.