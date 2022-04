Zrození hitu. Žádný jiný film podle hry nevydělal při startu tolik peněz

Zdá se, že lidé po covidové pandemii už zase chodí do kina jako dřív. Minimálně snímek Ježek Sonic 2 utržil jen ve Spojených státech za první tři dny 71 milionů dolarů, což se žádnému jinému filmu podle videohry nepodařilo. Pokud by vás zajímalo, který film byl sesazen na druhé místo, tak vězte, že to byl první díl Ježka Sonica. Ten v roce 2022 utržil 58 milionů dolarů.

Produkce dvojky stála 90 milionů dolarů, k nimž je ovšem třeba přičíst ještě marketingové náklady vynaložené na propagaci. Celosvětově Ježek Sonic 2 prozatím vydělal 141 milionů dolarů. Pro srovnání, výdělky jedničky se postupně vyšplhaly až na 319 milionů dolarů.

„Ježek Sonic 2 je parádním důkazem, že i podle videohry lze natočit povedený film, který pobaví nejenom hráče, ale i celou rodinu. Návštěva kina se doporučuje,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Zrod hitu přitom zpočátku působil dost nepravděpodobně. Když tvůrci poprvé ukázali vzhled ježka Sonica, hráči byli zděšeni a zpracování se vysmáli. Ikonický modrý ježek vypadal dost hrozivě. Pak se ovšem stalo něco nepravděpodobného. Paramount Pictures vyslyšeli názor fanoušků, film odložili a vzhled přepracovali. Lví podíl na tom má nadšenec a zároveň režisér Jeff Fowler. Dál už příběh známe.

Takto vypadal původní vzhled ježka Sonica.

Ježek Sonic, který loni oslavil 30 let od svého vzniku, je při síle. Kromě aktuálního filmu už bylo potvrzeno pokračování, live action seriál a hra Sonic Frontiers. Hra se bude poprvé v historii série odehrávat v otevřeném světě. Měla vyjít už loni u příležitosti výročí, nicméně byla odložena, aby tvůrci „vylepšili kvalitu“.