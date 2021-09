Skvělá zpráva pro herní pamětníky, vrací se Jagged Alliance a Outcast

Odhalení chystaných novinek rakouského vydavatelství THQ Nordic sice nemělo atributy našláplých show od Sony nebo Microsoftu, starší hráči z něj možná měli o to větší radost. Namísto bombastických trailerů totiž oznámili pokračování značek, na nichž dnešní posttřicátníci nejspíše vyrůstali.

Tím bezesporu nejzajímavějším je návrat značky Jagged Alliance, která v druhé polovině devadesátých let patřila spolu s X-Comem mezi nejlepší tahové strategie své doby. Jenže zatímco ten dodnes žije a daří se mu, reputace Jagged Alliance je díky nespočtu nepovedených pokračování v troskách a to tak moc, že jsme ji před dvěma lety zařadili do našeho přehledu Deseti herních značek, které už by se neměly nikdy vrátit. Jenže překvapivá ukázka z připravovaného třetího dílu naznačuje, že jsme se možná unáhlili.

THQ se totiž rozhodli vrátit ke kořenům, a oficiální třetí díl vypadá přesně tak, jak by měla chytrá hra o partě nebezpečných žoldáků na nepřátelském území vypadat. Filmová část traileru sice působí lehce béčkově, ale při pohledu na samotný gameplay už nelze mít výhrad. A navíc se vrací ruský bohatýr Ivan Dolvich.

Druhý návrat je neméně působivý. Sci-fi akční adventura Outcast v roce 1999 ohromila technologickým zpracováním, na rozdíl od všech her své doby totiž využívala technologii voxelů (viz náš článek). Díky obrovským nárokům na hardware si jí ovšem tehdy mohl vychutnat jen málokdo, osobně jsem ji dohrál až díky o osmnáct let později vydanému remaku (viz naše recenze).

Na sílu technologií bude spoléhat i chystaný druhý díl, o čemž kromě hezkého traileru svědčí i to, že se počítá s verzí pouze pro PC a nové konzole. Příběh hry sice zavede žoldáka se správně drsňáckým jménem Cutter Slade na novou planetu, náplň však bude podobná: spřátelit se s místními obyvateli a vyhnat jejich mimozemské utlačitele pryč. Avatar od Ubisoftu právě dostal vážnou konkurenci.

Kromě těchto nečekaných pecek, THQ Nordic ještě potvrdilo zvěsti, že se po vcelku povedeném remaku zábavné střílečky Destroy All Humans! z roku 2020 (naše recenze) dostane stejné péče i druhému dílu. Pokud se vám tedy tato poněkud jednotvárná akce ještě nezprotivila, můžete se již brzy těšit na pořádný nášup.

Nové ukázky jsme se posléze dočkali i z chystaného pokračování akčního RPG Elex, hopsačky SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, politické strategie Superpower 3, next-gen verze závodní hry MX vs. ATV: Legends a RPG postaveného na historii starověkého Říma Expeditions: Rome.

Bohužel, na všechny tyto hry si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Vzhledem k tomu, že se celý letošní rok nese ve vlně odkladů nemá smysl vznášet nějaké předpoklady, co se týče data vydání. I tak ale pohled do budoucnosti vypadá hned o něco veseleji, že?