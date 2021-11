Doplňte si herní vzdělání, obchod GOG rozdává klasiku Outcast

Když Outcast v roce 1999 vyšel, působil jako zjevení. Na vině byl především jeho nevšední voxelový engine, který zcela ignoroval v té době nastupující 3D akcelerátory a veškeré výpočty nechával pouze na procesoru. Proto i na těch největších dělech své doby Outcast běhal v maximálním rozlišení 512 × 384 a většina smrtelníků hru ani nedokázala nějak použitelně rozhýbat. Zůstali tak ochuzeni na tehdejší dobu o originální sci-fi akci odehrávající se v částečně otevřeném světě.

Dnes už samozřejmě technologie pokročila, takže tuto hru nejspíše dokážou plynule rozhýbat i vaše chytré hodinky, na druhou stranu grafické požadavky jsou už úplně jinde.

Přesto tato legendární hra minimálně stojí za vyzkoušení, i kdyby to mělo být jen kvůli famózní hudbě nahrané Moskevským symfonickým orchestrem. Pokud vás navíc chytne, určitě ještě rádi zainvestujete do tři roky starého remaku, který prověřenou hratelnost obléká do mnohem aktuálnějšího grafického kabátku (viz naše recenze).

Hru si můžete stáhnout zcela bezplatně na tomto odkazu až do 15. listopadu.