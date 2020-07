RECENZE: Remake Destroy All Humans! je stejně tak praštěný jako originál

Remaky starých her zažívají rozkvět a třeba čeští hráči se v hojných počtech těší na starou dobrou Mafii v moderním provedení. Zatímco v případě Mafie jde o remake, který se nebojí s původním materiálem dále pracovat a upravovat jej, moderní remake titulu Destroy All Humans! z roku 2005 je téměř identickou kopií se všemi původními dialogy, lokacemi, zbraněmi i úkoly.



Vydavatel THQ Nordic společně s autory remaku z Black Forest Games navíc přidali jednu vystřiženou misi, vyladili schopnosti a celkově hru upravili tak, aby působila více moderně a dynamicky, jádro ovšem zůstává naprosto stejné. Hned na úvod si proto můžete položit jednoduchou otázku: hráli jste původní díl a bavil vás? Pokud je odpověď ano, pak můžete s klidným srdcem vynechat zbytek recenze a jít si zahrát i novinku.

Pokud jste původní hru nezkusili, pak věřte, že se drží původní struktury tak dobře, že v dnešní době bude stále působit trochu nepatřičně. Mnozí z nás si to však mohou vyložit i v tom pozitivním slova smyslu a povzdychnout si: „Takové staré dobré hry už se moc nedělají.“ A to hned v několika rovinách.

V první řadě je to nádech hry, která se skutečně nesnaží si hrát na nějaký vhled do hlubin duše, pracovat s kontroverzními tématy a podobně. Jak už název napovídá, máte zkrátka zničit všechny pozemšťany. Zhostíte se role „marťana“ jménem Crypto-137, jehož cílem je si podmanit obyvatele Země, ať už pomocí plazmového kanónu, anální sondy nebo extrakce mozku.

Hra vás hned v úvodu (s nadsázkou) varuje, že pro dnešního hráče může být obsah až šokující. V úvodní hodině zažijete vyobrazení mnoha stereotypů, fekálních vtipů a pár sexuálních narážek. Vše je proloženo dobovými reáliemi z padesátých let USA, najdete zde (satirické) odkazy na řadu prezidentů či boj proti komunismu. Někomu tento trochu přízemnější humor nemusí sednout, ale za sebe říkám, že jsem se bavil.

Čím Destroy All Humans! překvapí, je právě samotná konstrukce hry, využívající prvky, které se už tolik nedělají. Mám tím na mysli třeba fakt, že když něco během mise pokazíte, nejdřív dostanete vynadáno, než vám dovolí daný úsek restartovat. Stejně tak i přítomnost veškerých poněkud nadbytečných animací: Crypto odlétá v identické scéně před každou misí z mateřské lodi, Orthopox vás vítá zpět v obchodu.



Hra samotná se dělí na dvě části. Buď můžete postupovat příběhem a plnit konkrétní mise, nebo se vydat na volný průzkum dané lokace a plnit různé výzvy jako unést v daném čase co nejvíce krav, vaporizovat co nejvíce farmářů, nebo zkrátka jen závodit s časem skrze pronásledování uprchlé sondy. Zejména druhý jmenovaný aspekt v nás vyvolával nostalgii z titulů jako Simpsons: Hit & Run nebo série Saints Row.

Příběhová část spočívá v sérii misí, kdy máte vždy nějaký konkrétní cíl, ovšem značná část ve výsledku působí hodně podobně jako nepovinné úkoly: napáchejte co nejvíce škody, posbírejte vyznačené předměty, nebo se v převlečení propližte na dané místo. Většina z nich je samozřejmě na čas.

Z plnění příběhových i volitelných misí v režimu volného průzkumu mapy dostáváte body, které si pak na mateřské lodi měníte za vylepšení schopností jak vašeho „marťana“, tak jeho létajícího talíře. Na výběr je toho hodně, vylepšovat můžete kapacity štítů, poškození zbraní, výdrže vašeho holografického převleku a spoustu dalšího. Ti, co si rádi plní hry na 100 %, mají opravdu hodně co dělat.

Pokud vás zajímá jen příběhová část, zvládnete ji dohrát pozvolným tempem za méně než deset hodin (ti rychlejší budou mít hotovo za šest) a pak už vám zbude jen ono dobrovolné prozkoumávání lokací. Ačkoliv autoři slibovali, že bude remake delší než originál, je to dáno právě jen složkou vedlejších misí a výzev, samotný příběh máte brzy za sebou. Hra je navíc zejména v první polovině opravdu jednoduchá a přituhovat začne až k jejímu konci.

Hlavní novinkou je samozřejmě grafika a technické zpracování. Po vizuální stránce se mi hra líbila, byť je vidět, že byli autoři trochu svázaní věrnou rekonstrukcí předlohy, takže někdy byly (nebo spíše musely být) cutscény tak trochu toporné a nadbytečné. Z technické stránky mám trochu smíšené pocity: části s létacím talířem se neovládají zrovna nejlépe, dokonce dvakrát se stalo, že se část mise splnila sama bez toho, aniž bych cokoliv udělal. Hra také hned několikrát zamrzla a spadla, ačkoliv předpokládám, že to může vyřešit brzký patch.

Jinak se mi Crypto ovládal dobře, létání či „skejtování“ po mapě je zábavné, zbraní máte k dispozici tak akorát a vše se bude hýbat dobře i na méně výkonných sestavách. Nový remake Destroy All Humans! vychází v úterý na všech dostupných platformách, a pokud hledáte něco, u čeho zkrátka chcete vypnout mozek, užít si trochu nekorektního humoru a unést do létajícího talíře pár pozemšťanů, Destroy All Humans! je vesměs dobrou volbou.