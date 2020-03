Remake Destroy All Humans! vylepšil grafiku

Vydání remasterované verze konzolové klasiky Destroy All Humans! se kvapem blíží, přesto nás jeho autoři překvapili velikými změnami. Jak můžete vidět ze srovnávacího traileru níže, došlo nejen k výrazným změnám v barevné paletě, ale přibyly i daleko bohatší grafické efekty. Oproti 15 let starému originálu je to pak vyloženě nádherné.