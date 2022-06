V Hearthstone: Murder at Castle Nathria budeme vyšetřovat vraždu

Tematika nové expanze bude povědomá všem, kteří hráli či hrají současný World of Warcraft: Shadowlands. Shadowlands je místo, kam zamíří duše zemřelých. Arbitr zde posoudí jejich skutky a následně je pošle do jedné z říší v podsvětí. My ovšem necháme epickou a ve výsledku bohužel nepříliš povedenou story stranou, protože Murder at Castle Nathria vypráví vlastní, úzce zaměřený příběh.

Sire Denathrius pozve své přátele a nepřátele na hrad Nathria na slavností večeři, aby prodiskutovali zvěsti, že hromadí animu, životní energii vysátou z umučených duší. Jenže hned po zahájení je nalezen mrtvý. Na scénu prosto nastupuje Murloc Holmes se svým asistentem Watfinem, aby zjistili, kdo z deseti podezřelých spáchal vraždu.

Každé povolání ve hře bude mít svého podezřelého, tedy miniona legendární kvality. Samozřejmostí je nové klíčové slovo: Infuse. Karty s tímto efektem ve vaší ruce postupně absorbují animu, a to v okamžicích, když vaši vyložení pohůnci zemřou. Když zemře stanovený počet přisluhovačů, karta se transformuje v silnější verzi.

Další novinkou je nový typ karet – lokace. Lokace se vykládají na hrací desku, posléze je lze každé kolo jednou aktivovat, a to až do vyčerpání jejich výdrže (durability). Každé povolání bude mít svoji lokaci.

Lokace jsou nový typ karet v Hearthstone: Murder at Castle Nathria.

Poměrně zajímavým kouskem je nová legendární karta Prince Renathal, kterou získáte už nyní prostým zalogováním se do hry. Po vydání expanze to bude garantovaný drop z prvního boosteru Murder at Castle Nathria. Zařazení této karty zvýší počet životů a velikost balíčku na čtyřicet. Navýšení životů se hodí vždy, zvětšení balíčku výhoda pokaždé není, protože ho naředí.

Na první pohled působí Murder at Castle Nathria sympaticky. Z Shadowlands si vypůjčuje tu zábavnější část, nové herní mechanismy vypadají ok. Vzhledem k tomu, co za příšernosti už současný tým vyprodukoval, je ovšem obezřetnost stále namístě.

Expanze vychází 2. srpna.